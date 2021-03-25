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*06:30JST 今日の注目スケジュール：米GDP確報値、米クラリダFRB副議長が講演、欧首脳会議など
＜国内＞
08:50 対外・対内証券投資(先週)
ベビーカレンダーが東証マザーズに新規上場(公開価格:4200円)
ジーネクストが東証マザーズに新規上場(公開価格:1230円)
東京五輪、聖火リレー出発式(福島県)
＜海外＞
17:00 ブ・FIPE消費者物価指数(週次)(3月23日まで1カ月) 0.4％
17:30 スイス・国立銀行(中央銀行)が政策金利発表 -0.75％ -0.75％
18:00 欧・ユーロ圏マネーサプライ(2月) 12.5％
20:00 ブ・FGV建設コスト(3月) 1.07％
21:00 ブ・拡大消費者物価指数(IPCA-15)(3月) 0.82％ 0.48％
21:30 米・新規失業保険申請件数(先週) 77.0万件
21:30 米・GDP確報値(10-12月) 4.1％ 4.1％
南ア・南アフリカ準備銀行(中央銀行)が政策金利発表 3.50％ 3.50％
フィリピン・中央銀行が政策金利発表
米・バイデン大統領が記者会見
米・ニューヨーク連銀総裁がBISのイベントで講演
米・ニューヨーク連銀総裁がオンライン討論会に参加
米・シカゴ連銀総裁が昼食会で講演
米・サンフランシスコ連銀総裁が講演
米・クラリダFRB副議長が講演
米・アトランタ連銀総裁が講演
米・フェイスブック、グーグル、ツイッターのCEOが下院委公聴会で証言
欧・欧州中央銀行(ECB)経済報告
欧・欧首脳会議(26日まで)
ECB総裁と英中銀総裁がBISのイベントで講演
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
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