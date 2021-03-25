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今日の注目スケジュール：米GDP確報値、米クラリダFRB副議長が講演、欧首脳会議など

2021年3月25日 06:30

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記事提供元：フィスコ


*06:30JST 今日の注目スケジュール：米GDP確報値、米クラリダFRB副議長が講演、欧首脳会議など
＜国内＞
08:50　対外・対内証券投資(先週)


ベビーカレンダーが東証マザーズに新規上場(公開価格:4200円)

ジーネクストが東証マザーズに新規上場(公開価格:1230円)

東京五輪、聖火リレー出発式(福島県)


＜海外＞
17:00　ブ・FIPE消費者物価指数(週次)(3月23日まで1カ月)　　0.4％
17:30　スイス・国立銀行(中央銀行)が政策金利発表　-0.75％　-0.75％
18:00　欧・ユーロ圏マネーサプライ(2月)　　12.5％
20:00　ブ・FGV建設コスト(3月)　　1.07％
21:00　ブ・拡大消費者物価指数(IPCA-15)(3月)　0.82％　0.48％
21:30　米・新規失業保険申請件数(先週)　　77.0万件
21:30　米・GDP確報値(10-12月)　4.1％　4.1％


南ア・南アフリカ準備銀行(中央銀行)が政策金利発表　3.50％　3.50％

フィリピン・中央銀行が政策金利発表

米・バイデン大統領が記者会見

米・ニューヨーク連銀総裁がBISのイベントで講演

米・ニューヨーク連銀総裁がオンライン討論会に参加

米・シカゴ連銀総裁が昼食会で講演

米・サンフランシスコ連銀総裁が講演

米・クラリダFRB副議長が講演

米・アトランタ連銀総裁が講演

米・フェイスブック、グーグル、ツイッターのCEOが下院委公聴会で証言

欧・欧州中央銀行(ECB)経済報告

欧・欧首脳会議(26日まで)

ECB総裁と英中銀総裁がBISのイベントで講演


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

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