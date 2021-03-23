

*08:23JST 3/23

[強弱材料]

強気材料

・NYダウは上昇（32731.20、+103.23）

・ナスダック総合指数は上昇（13377.54、+162.31）

・シカゴ日経225先物は上昇（29115、大阪比+185）

・SOX指数は上昇（3077.55、+66.18）

・VIX指数は低下（18.88、-2.07）

・米原油先物は上昇（61.56、+0.12）

・米長期金利は低下

・海外コロナワクチン接種の進展

・世界的金融緩和の長期化

・株価急落時の日銀ETF買い

弱気材料

・日経平均は下落（29174.15、-617.90）

・1ドル108円70-80銭

・コロナ変異種の拡大

・米中対立再燃への懸念

・総務官僚接待問題

留意事項

・営業毎旬報告（3月20日現在、日本銀行）

・スーパーマーケット売上高（2月）

・全国百貨店売上高（2月）

・工作機械受注（2月）

・月例経済報告（3月）

・英失業率（2月）

・米経常収支（10-12月）

・米新築住宅販売件数（2月）

・レッドブック米週間小売売上高（先週）

・中露外相会談

・パキスタンは休場《ST》