関連記事
記事提供元：フィスコ
*08:23JST 3/23
[強弱材料]
強気材料
・NYダウは上昇（32731.20、+103.23）
・ナスダック総合指数は上昇（13377.54、+162.31）
・シカゴ日経225先物は上昇（29115、大阪比+185）
・SOX指数は上昇（3077.55、+66.18）
・VIX指数は低下（18.88、-2.07）
・米原油先物は上昇（61.56、+0.12）
・米長期金利は低下
・海外コロナワクチン接種の進展
・世界的金融緩和の長期化
・株価急落時の日銀ETF買い
弱気材料
・日経平均は下落（29174.15、-617.90）
・1ドル108円70-80銭
・コロナ変異種の拡大
・米中対立再燃への懸念
・総務官僚接待問題
留意事項
・営業毎旬報告（3月20日現在、日本銀行）
・スーパーマーケット売上高（2月）
・全国百貨店売上高（2月）
・工作機械受注（2月）
・月例経済報告（3月）
・英失業率（2月）
・米経常収支（10-12月）
・米新築住宅販売件数（2月）
・レッドブック米週間小売売上高（先週）
・中露外相会談
・パキスタンは休場《ST》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
マーケットの話題の最新ニュース
- 今日の注目スケジュール：工作機械受注、月例経済報告、米新築住宅販売件数など 3/23 06:30
- 3/22の強弱材料 3/22 08:21
- 今日の注目スケジュール：景気先行CI指数、米中古住宅販売件数、国際決済銀行(BIS)イノベーションサミットなど 3/22 06:30
- 3/19の強弱材料 3/19 08:11
- 今日の注目スケジュール：黒田日銀総裁が会見、T.S.Iが東証マザーズに新規上場、ココナラが東証マザーズに新規上場など 3/19 06:30
広告
広告
広告