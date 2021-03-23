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3/23の強弱材料

2021年3月23日 08:23

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記事提供元：フィスコ


*08:23JST 3/23
[強弱材料]

強気材料
・NYダウは上昇（32731.20、+103.23）
・ナスダック総合指数は上昇（13377.54、+162.31）
・シカゴ日経225先物は上昇（29115、大阪比+185）
・SOX指数は上昇（3077.55、+66.18）
・VIX指数は低下（18.88、-2.07）
・米原油先物は上昇（61.56、+0.12）
・米長期金利は低下
・海外コロナワクチン接種の進展
・世界的金融緩和の長期化
・株価急落時の日銀ETF買い

弱気材料
・日経平均は下落（29174.15、-617.90）
・1ドル108円70-80銭
・コロナ変異種の拡大
・米中対立再燃への懸念
・総務官僚接待問題

留意事項
・営業毎旬報告（3月20日現在、日本銀行）
・スーパーマーケット売上高（2月）
・全国百貨店売上高（2月）
・工作機械受注（2月）
・月例経済報告（3月）
・英失業率（2月）
・米経常収支（10-12月）
・米新築住宅販売件数（2月）
・レッドブック米週間小売売上高（先週）
・中露外相会談
・パキスタンは休場《ST》

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