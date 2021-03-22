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櫻坂46の2ndシングル「BAN」表題曲センターに森田ひかる、カップリング曲では藤吉夏鈴がセンターに

2021年3月22日 19:28

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記事提供元：ファッションプレス

　櫻坂46の2ndシングル「BAN」が、2021年4月14日(水)リリース。

　2020年12月の1stシングル「Nobody’s fault」のリリースを持って新たなグループのスタートを切った櫻坂46。今回リリースする2ndシングル「BAN」は、森田ひかるがセンターを務める表題曲「BAN」をはじめ、藤吉夏鈴がセンターの「偶然の答え」、山崎天がセンターの「思ったよりも寂しくない」などをカップリング曲として収録する。

　パッケージは、Blu-ray付きの初回仕様限定盤4形態と通常盤の計5形態で展開。初回仕様限定盤には、応募特典のシリアルナンバーとメンバー生写真がランダムで1枚封入される。

【詳細】
櫻坂46 2ndシングル「BAN」
リリース日：2021年4月14日(水)
価格：初回仕様限定盤(CD＋BD) タイプA～D 1,899円(税込)、通常盤(CDのみ) 1,100円(税込)
※初回仕様限定盤には応募特典シリアルナンバー封入、メンバー生写真(各タイプ別25種より1枚ランダム封入)

※本記事はファッションプレスニュースから配信されたものです。ファッションプレスでは、ブランド、デザイナー情報、歴史などファッション業界の情報をお届けしています。

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