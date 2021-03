「るろうに剣心×ハローキティ」グッズやスイーツパラダイスコラボカフェ、ハローキティが剣心＆縁に変身

映画『るろうに剣心』シリーズとサンリオ・ハローキティのコラボレーションによる「るろうに剣心×ハローキティ」グッズが登場。2021年4月14日(水)より、サンリオ直営店・百貨店のサンリオコーナーなどで販売される。

■剣心&縁に変身したハローキティグッズ

最終章2部作『るろうに剣心 最終章 The Final』『るろうに剣心 最終章 The Beginning』の公開を4月23日(金)・6月4日(金)に控える映画『るろうに剣心』シリーズ。サンリオ・ハローキティとタッグを組むのは、2014年の映画『るろうに剣心 伝説の最期編』に続く2回目となる。

今回のコラボレーションでは、緋村剣心、神谷薫、雪代縁、雪代巴に扮したハローキティのグッズを展開。ぬいぐるみやマスコットホルダーをはじめ、A4 クリアファイルセットや3色ボールペン&シャープペンシルなどのステーショナリー、トートバッグ、手ぬぐい風タオルなどの雑貨を取り揃える。

■スイーツパラダイスコラボカフェ

また、スイーツパラダイスにて「るろうに剣心×ハローキティ」コラボレーションカフェも実施。4月22日(木)よりスイーツパラダイス 上野ABAB店を皮切りに、全国7店舗で順次開催する。

コラボレーションカフェでは、「るろうに剣心×ハローキティ」のデコレーションを施したフード、デザート、ドリンクを提供。「抜刀斎 ハローキティ」のオムライスや、「巴 ハローキティ」のあんみつ、「縁 ハローキティ」のクリームソーダなどを楽しむことができる。

■当たり付きマスコットくじも

さらに、映画公開日の4月23日(金)から、全国の書店、ホビーショップなどで、「るろうに剣心×ハローキティ」当り付きアクリルマスコットくじも展開。袋に入ったアクリルマスコットくじを引いて、当たりが出たら、ぬいぐるみがプレゼントされる。

【詳細】

「るろうに剣心×ハローキティ」



■サンリオオリジナルグッズ「るろうに剣心×ハローキティ」シリーズ

発売日:2021年4月14日(水)

販売ルート:サンリオ直営店・百貨店のサンリオコーナーほか、サンリオオンラインショップ各店

※一部取り扱いの無い店舗もある。

※サンリオオンラインショップでは、缶バッジとアクリルスタンドの取り扱いなし。

アイテム例:マスコットホルダー 全4種 各2,750円、トートバッグ 2,200円、手ぬぐい風タオル 1,430円

【問い合わせ先】

サンリオお客様センター

TEL:03-3779-8148(土日祝日を除く平日10:00~15:00)

■「るろうに剣心×ハローキティ」スイーツパラダイスコラボレーションカフェ

開催期間・店舗:

・4月22日(木)~5月23日(日) スイーツパラダイス 上野ABAB店(TEL:03-3831-7522)

・4月23日(金)~5月23日(日) スイーツパラダイス 川崎ダイス店(TEL:044-223-6402)、クレフィ三宮店(TEL:078-335-1090)

・5月31日(月)~6月27日(日) スイーツパラダイス ららぽーとTOKYO-BAY店(TEL:047-421-7634)、エキスポシティ店(TEL:06-4860-6453)、仙台パルコ店(TEL:022-774-8122)、福岡パルコ店(TEL:092-235-7253)

※開催期間・店舗や企画内容は予告なく変更となる場合がある。開催を延期または中止する場合もある。

予約方法:事前予約はスイーツパラダイスアプリ・店舗への電話・来店予約にて。各日先着順。

価格:コラボメニュー代金(フード・デザート1品 700円、ドリンク1品 500円)と別途スイーツパラダイス・バイキング代金(大人 1,490円/小人 1,040円)の注文が必要。

【商品に関する問い合わせ先】

井上商事株式会社

TEL:03-3527-7907(平日10:00~17:00)

※カフェに関する問い合わせ・予約はスイーツパラダイス各店舗へ。

■「るろうに剣心×ハローキティ」当り付きアクリルマスコットくじ

発売日:4月23日(金)

販売ルート:全国の書店、ホビーショップ、量販店、くじ取扱店など

価格:1回 440円、1セット 60本入り

【問い合わせ先】

株式会社サンリオ ライセンス営業本部

TEL:03-3779-8191(土日祝日を除く平日10:00~13:00、14:00~17:00)

※価格は全て税込。

©和月伸宏/集英社 ©2020 映画「るろうに剣心 最終章 The Final/The Beginning」製作委員会

©1976, 2020 SANRIO CO., LTD.