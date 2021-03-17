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今日の注目スケジュール：貿易収支、米住宅建設許可件数、　米FRB議長記者会見など

2021年3月17日 06:30

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記事提供元：フィスコ


*06:30JST 今日の注目スケジュール：貿易収支、米住宅建設許可件数、　米FRB議長記者会見など
＜国内＞
08:50　貿易収支(2月)　5105億円　-3254億円
08:50　輸出(2月)　0％　6.4％
08:50　輸入(2月)　12.0％　-9.5％
08:50　資金循環統計速報(10-12月、日本銀行)
10:10　国債買い入れオペ(残存1-3年、残存3-5年、残存5-10年、残存10-25年)(日本銀行)
14:30　日本証券業協会の鈴木会長が会見


大阪地裁が関西電3原発の運転差し止め仮処分の決定

自動車など春闘集中回答日


＜海外＞
06:45　NZ・経常収支(10-12月)　-28.65億NZドル　-35.21億NZドル
16:00　欧・ユーロ圏新車販売台数(2月)　　-24.0％
17:00　ブ・FIPE消費者物価指数(週次)(3月15日まで1カ月間)　　0.2％
19:00　欧・ユーロ圏CPI(2月)　0.9％　0.9％
21:30　米・住宅着工件数(2月)　157.0万戸　158.0万戸
21:30　米・住宅建設許可件数(2月)　172.3万戸　188.1万戸
21:30　加・消費者物価指数(2月)　　1.0％
27:00　米・連邦公開市場委員会(FOMC)が政策金利発表、FRB議長記者会見　0.25％　0.25％
30:00　ブ・ブラジル中央銀行が政策金利(SELICレート)発表　2.50％　2.00％


米韓外相会談

米韓国防相会談

米・米州開発銀行(IDB)年次総会(21日まで)

国際エネルギー機関(IEA)月報


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

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