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*06:30JST 今日の注目スケジュール：貿易収支、米住宅建設許可件数、 米FRB議長記者会見など
＜国内＞
08:50 貿易収支(2月) 5105億円 -3254億円
08:50 輸出(2月) 0％ 6.4％
08:50 輸入(2月) 12.0％ -9.5％
08:50 資金循環統計速報(10-12月、日本銀行)
10:10 国債買い入れオペ(残存1-3年、残存3-5年、残存5-10年、残存10-25年)(日本銀行)
14:30 日本証券業協会の鈴木会長が会見
大阪地裁が関西電3原発の運転差し止め仮処分の決定
自動車など春闘集中回答日
＜海外＞
06:45 NZ・経常収支(10-12月) -28.65億NZドル -35.21億NZドル
16:00 欧・ユーロ圏新車販売台数(2月) -24.0％
17:00 ブ・FIPE消費者物価指数(週次)(3月15日まで1カ月間) 0.2％
19:00 欧・ユーロ圏CPI(2月) 0.9％ 0.9％
21:30 米・住宅着工件数(2月) 157.0万戸 158.0万戸
21:30 米・住宅建設許可件数(2月) 172.3万戸 188.1万戸
21:30 加・消費者物価指数(2月) 1.0％
27:00 米・連邦公開市場委員会(FOMC)が政策金利発表、FRB議長記者会見 0.25％ 0.25％
30:00 ブ・ブラジル中央銀行が政策金利(SELICレート)発表 2.50％ 2.00％
米韓外相会談
米韓国防相会談
米・米州開発銀行(IDB)年次総会(21日まで)
国際エネルギー機関(IEA)月報
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
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