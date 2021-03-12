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出来高変化率ランキング（14時台）～日本郵政などがランクイン

2021年3月12日 14:49

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記事提供元：フィスコ


*14:49JST 出来高変化率ランキング（14時台）～日本郵政などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較する
ことで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位　[3月12日　14:31　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

<7196> Casa　　　　　 　981200 　111940　 776.54% -7.95%
<4384> ラクスル　　　　　 　1197700 　138500　 764.77% 18.47%
<4875> メディシノバ　　　 　996300 　125500　 693.86% -18.8%
<4755> 楽天　　　　　　　 　45108000 　5960300　 656.81% 7.33%
<7014> 名村造　　　　　　 　6536800 　1137900　 474.46% 9.76%
<3183> ウインパートナ　　 　767400 　163860　 368.33% -0.47%
<3444> 菊池製作　　　　　 　108600 　23880　 354.77% 0.53%
<2512> NF外債ヘッジ有　 　333750 　74152　 350.09% 0%
<2516> 東証マザーズETF 　2965490 　660188　 349.19% 3.29%
<7095> MacbeeP　　 　214400 　48640　 340.79% -4.61%
<3778> さくら　　　　　　 　830100 　189380　 338.33% 4.7%
<3926> オープンドア　　　 　911400 　210880　 332.19% -8.13%
<3921> ネオジャパン　　　 　484200 　117700　 311.38% -4.28%
<6229> オーケーエム　　　 　164600 　40240　 309.05% 7.58%
<6539> MS-Japan　 　253000 　62420　 305.32% 6.33%
<5563> 新日電工　　　　　 　5695900 　1438300　 296.02% 6.78%
<4321> ケネディクス　　　 　588000 　152140　 286.49% -0.13%
<4014> カラダノート　　　 　1503900 　404220　 272.05% -11.48%
<6387> サムコ　　　　　　 　275700 　75080　 267.21% -6.05%
<8068> 菱洋エレク　　　　 　588100 　174460　 237.10% -3.35%
<3815> メディ工房　　　　 　2898000 　880080　 229.29% -3.72%
<6535> アイモバイル　　　 　1322000 　401660　 229.13% -4.54%
<3913> sMedio　　　 　8684300 　2644240　 228.42% 1.53%
<4169> M−エネチェンジ　 　314200 　97140　 223.45% 14.35%
<4998> フマキラー　　　　 　142700 　45900　 210.89% 1.97%
<7726> 黒田精　　　　　　 　75600 　29840　 153.35% 4.9%
<7707> PSS　　　　　　 　1068100 　426100　 150.67% 3.08%
<6630> ヤーマン　　　　　 　1012500 　404520　 150.30% 3.51%
<2664> カワチ薬品　　　　 　879300 　355180　 147.56% -2.66%
<6178>* 日本郵政　　　　　 　24093500 　9805200　 145.72% 5.35%

（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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