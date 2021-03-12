関連記事
*14:49JST 出来高変化率ランキング（14時台）～日本郵政などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較する
ことで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [3月12日 14:31 現在]
（直近5日平均出来高比較）
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
<7196> Casa 981200 111940 776.54% -7.95%
<4384> ラクスル 1197700 138500 764.77% 18.47%
<4875> メディシノバ 996300 125500 693.86% -18.8%
<4755> 楽天 45108000 5960300 656.81% 7.33%
<7014> 名村造 6536800 1137900 474.46% 9.76%
<3183> ウインパートナ 767400 163860 368.33% -0.47%
<3444> 菊池製作 108600 23880 354.77% 0.53%
<2512> NF外債ヘッジ有 333750 74152 350.09% 0%
<2516> 東証マザーズETF 2965490 660188 349.19% 3.29%
<7095> MacbeeP 214400 48640 340.79% -4.61%
<3778> さくら 830100 189380 338.33% 4.7%
<3926> オープンドア 911400 210880 332.19% -8.13%
<3921> ネオジャパン 484200 117700 311.38% -4.28%
<6229> オーケーエム 164600 40240 309.05% 7.58%
<6539> MS-Japan 253000 62420 305.32% 6.33%
<5563> 新日電工 5695900 1438300 296.02% 6.78%
<4321> ケネディクス 588000 152140 286.49% -0.13%
<4014> カラダノート 1503900 404220 272.05% -11.48%
<6387> サムコ 275700 75080 267.21% -6.05%
<8068> 菱洋エレク 588100 174460 237.10% -3.35%
<3815> メディ工房 2898000 880080 229.29% -3.72%
<6535> アイモバイル 1322000 401660 229.13% -4.54%
<3913> sMedio 8684300 2644240 228.42% 1.53%
<4169> M−エネチェンジ 314200 97140 223.45% 14.35%
<4998> フマキラー 142700 45900 210.89% 1.97%
<7726> 黒田精 75600 29840 153.35% 4.9%
<7707> PSS 1068100 426100 150.67% 3.08%
<6630> ヤーマン 1012500 404520 150.30% 3.51%
<2664> カワチ薬品 879300 355180 147.56% -2.66%
<6178>* 日本郵政 24093500 9805200 145.72% 5.35%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
個別株の最新ニュース
- レーザーテック 26週線が支持線として機能する形 3/12 15:00
- Casa 大幅反落、大幅下振れ決算や今期減益見通しをネガティブ視 3/12 14:51
- サムコ 大幅反落、上半期の大幅営業減益決算をマイナス視 3/12 14:31
- 菱洋エレク 大幅反落、今期大幅増益見通し発表も出尽くし感に 3/12 14:28
- ディア・ライフ 清澄白河エリアにマンション開発用地を取得 3/12 13:59
広告
広告
広告