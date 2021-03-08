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今日の注目スケジュール：景気ウオッチャー調査、ブFGVインフレ率、米卸売在庫など

2021年3月8日 06:30

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記事提供元：フィスコ


*06:30JST 今日の注目スケジュール：景気ウオッチャー調査、ブFGVインフレ率、米卸売在庫など
＜国内＞
08:50　国際収支(経常収支)(1月)　1兆1736億円　1兆1656億円
08:50　BOP経常収支調整(1月)　2兆1974億円　2兆2784億円
08:50　銀行貸出動向(含信金前年比)(2月)　　6.1％
08:50　貸出動向 銀行計(2月)　　5.7％
13:30　倒産件数(2月)　　-38.68％
14:00　景気先行CI指数(1月)　96.8　95.3
14:00　景気一致指数(1月)　91.7　88.3
14:00　景気ウオッチャー調査 現状判断(2月)　34.0　31.2
14:00　景気ウオッチャー調査 先行き判断(2月)　40.8　39.9
15:00　雨宮日銀副総裁が読売経済フォーラムで講演


＜海外＞
15:45　スイス・失業率(2月)　3.6％　3.5％
16:00　独・鉱工業生産指数(1月)　-1.5％　0％
20:00　ブ・FGVインフレ率(IGP-DI)(2月)　2.06％　2.91％
24:00　米・卸売在庫(1月)　　1.3％
27:00　ブ・貿易収支(週次)(3月7日まで1カ月間)　　8.47億ドル


英・カーニーイングランド銀行(英中央銀行)総裁が講演


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

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