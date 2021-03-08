

*06:30JST 今日の注目スケジュール：景気ウオッチャー調査、ブFGVインフレ率、米卸売在庫など

＜国内＞

08:50 国際収支(経常収支)(1月) 1兆1736億円 1兆1656億円

08:50 BOP経常収支調整(1月) 2兆1974億円 2兆2784億円

08:50 銀行貸出動向(含信金前年比)(2月) 6.1％

08:50 貸出動向 銀行計(2月) 5.7％

13:30 倒産件数(2月) -38.68％

14:00 景気先行CI指数(1月) 96.8 95.3

14:00 景気一致指数(1月) 91.7 88.3

14:00 景気ウオッチャー調査 現状判断(2月) 34.0 31.2

14:00 景気ウオッチャー調査 先行き判断(2月) 40.8 39.9

15:00 雨宮日銀副総裁が読売経済フォーラムで講演



＜海外＞

15:45 スイス・失業率(2月) 3.6％ 3.5％

16:00 独・鉱工業生産指数(1月) -1.5％ 0％

20:00 ブ・FGVインフレ率(IGP-DI)(2月) 2.06％ 2.91％

24:00 米・卸売在庫(1月) 1.3％

27:00 ブ・貿易収支(週次)(3月7日まで1カ月間) 8.47億ドル



英・カーニーイングランド銀行(英中央銀行)総裁が講演



注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》