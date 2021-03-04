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米国株式市場は続落、長期金利上昇を警戒（3日）

2021年3月4日 06:40

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記事提供元：フィスコ


*06:40JST 米国株式市場は続落、長期金利上昇を警戒（3日）

「シカゴ日経平均先物（ＣＭＥ）」（3日）
MAR21
Ｏ 29530（ドル建て）
Ｈ 29765
Ｌ 29270
Ｃ 29275 大証比-315（イブニング比-105）
Vol 7351


MAR21
Ｏ 29525（円建て）
Ｈ 29765
Ｌ 29270
Ｃ 29275 大証比-315（イブニング比-105）
Vol 34848

「米国預託証券概況（ＡＤＲ）」（3日）
ファナック<6954>、ソフトバンクG<9984>、ソニー<6758>、ファーストリテ<9983>、任天堂<
7974>、デンソー<6902>、オムロン<6645>、日東電<6988>など、対東証比較（1ドル106.99
円換算）で全般冴えない。
コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値比
7203 （TM） トヨタ 148.83 -0.38 7962 -9
6954 （FANUY） ファナック 24.66 -0.51 26384 -341
9984 （SFTBY） ソフトバンクＧ 48.28 -0.27 10331 -269
6758 （SNE） ソニー 104.52 -1.25 11183 -147
9983 （FRCOY） ファーストリテイ 97.54 -1.44 104358 -592
9432 （NTTYY） NTT 25.83 -0.36 2764 1
7974 （NTDOY） 任天堂 72.89 -2.52 62384 -1016
8306 （MUFG） 三菱ＵＦＪ 5.36 0.04 573 7
7267 （HMC） ホンダ 28.88 0.48 3090 -11
6902 （DNZOY） デンソー 31.43 0.33 6725 -56
8001 （ITOCY） 伊藤忠 62.52 0.19 3345 -16
8316 （SMFG） 三井住友 7.14 0.05 3820 17
7741 （HOCPY） ＨＯＹＡ 112.50 -3.20 12036 -24
8031 （MITSY） 三井物 429.93 5.81 2300 -10.5
8411 （MFG） みずほＦＧ 2.98 0.00 1594 33
8766 （TKOMY） 東京海上ＨＤ 50.03 -0.28 5353 -25
6503 （MIELY） 三菱電 30.06 -0.19 1608 -3.5
7733 （OCPNY） オリンパス 22.14 0.52 2369 -1
4901 （FUJIY） 富士フイルム 58.41 0.32 6249 -23
6301 （KMTUY） コマツ 30.56 0.32 3270 -27
4911 （SSDOY） 資生堂 74.41 -0.76 7961 5
6702 （FJTSY） 富士通 28.39 -0.94 15187 -73
7751 （CAJ） キヤノン 21.68 -0.20 2320 -7
5108 （BRDCY） ブリヂストン 20.03 0.37 4286 -23
8267 （AONNY） イオン 29.04 -0.56 3106 -34
8802 （MITEY） 菱地所 17.18 -0.06 1838 -17
7201 （NSANY） 日産自 11.38 0.29 609 0.3
8591 （IX） オリックス 84.79 -0.54 1814 3
4523 （ESALY） エーザイ 69.07 0.18 7390 -10
9735 （SOMLY） セコム 21.69 -0.22 9282 -15
1925 （DWAHY） 大和ハウス 28.98 -0.11 3101 -19
8604 （NMR） 野村ＨＤ 6.05 0.10 647 8
6723 （RNECY） ルネサス 5.54 -0.25 1186 -6
6762 （TTDKY） ＴＤＫ 143.46 -3.70 15349 -71
8053 （SSUMY） 住友商 14.80 0.06 1583 -4
2503 （KNBWY） キリン 19.67 0.09 2104 -2.5
6645 （OMRNY） オムロン 80.90 -1.83 8655 -85
3407 （AHKSY） 旭化成 22.18 0.32 1187 -1.5
7270 （FUJHY） SUBARU 9.47 0.23 2026 -11
6988 （NDEKY） 日東電 42.28 -0.66 9047 -83
8002 （MARUY） 丸紅 77.23 2.22 826 -3
1928 （SKHSY） 積水ハウス 19.30 -0.12 2065 -5.5
8309 （SUTNY） 三井トラスト 3.48 0.02 3723 36
6586 （MKTAY） マキタ 44.32 -0.85 4742 2
5802 （SMTOY） 住友電 15.24 0.25 1631 -24
9202 （ALNPY） ＡＮＡ 4.75 -0.17 2541 -37
6753 （SHCAY） シャープ 4.53 -0.05 1939 -34
2802 （AJINY） 味の素 20.48 -0.18 2191 0.5
3402 （TRYIY） 東レ 13.34 0.23 714 -0.9
5332 （TOTDY） ＴＯＴＯ 61.00 0.43 6526 56
（時価総額上位50位、1ドル106.99円換算）


「ＡＤＲ上昇率上位5銘柄」（3日）
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）
7752 （RICOY） リコー 10.50 1123 156 16.13
8411 （MFG） みずほＦＧ 2.98 1594 33 2.11
8604 （NMR） 野村ＨＤ 6.05 647 8 1.25
8306 （MUFG） 三菱ＵＦＪ 5.36 573 7 1.24
8309 （SUTNY） 三井トラスト 3.48 3723 36 0.98

「ＡＤＲ下落率上位5銘柄」（3日）
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）
8359 （HACBY） 八十二 33.35 357 -10 -2.72
6460 （SGAMY） セガサミーＨＤ 4.04 1729 -47 -2.65
9984 （SFTBY） ソフトバンクＧ 48.28 10331 -269 -2.54
6770 （APELY） アルプス 26.97 1443 -35 -2.37
5201 （ASGLY） ＡＧＣ 7.49 4007 -73 -1.79


「米国株式市場概況」（3日）
ＮＹＤＯＷ
終値：31270.09 前日比：-121.43
始値：31352.96 高値：31563.31 安値：31260.14
年初来高値：30116.51 年初来安値：18213.65
前年最高値：19987.63 前年最安値：15450.56

Ｎａｓｄａｑ
終値：12997.75 前日比：-361.04
始値：13336.25 高値：13372.52 安値：12995.07
年初来高値：12439.02 年初来安値：6457.13
前年最高値：5512.37 前年最安値：4209.76

Ｓ＆Ｐ５００
終値：3819.72 前日比：-50.57
始値：3863.99 高値：3874.47 安値：3818.86
年初来高値：3682.73 年初来安値：2191.86
前年最高値：2277.53 前年最安値：1810.10

米30年国債 2.268％ 米10年国債 1.476％


米国株式市場は続落。ダウ平均は121.43ドル安の31270.09ドル、ナスダックは361.03ポイン
ト安の12997.75で取引を終了した。テキサス州などがパンデミック対策の全規制を解除する
と発表したほか、バイデン政権がワクチンが5月末までに全国民に十分な量が確保できると発
表し従来の予定から2カ月前倒しされたことで回復期待が強まり寄り付き後、ダウは堅調に推
移した。しかし、2月ADP雇用統計や2月ISM非製造業景況指数が予想を下回ったほか、特に金
利の上昇に敏感なハイテク株の売りに一段と拍車がかかると引けにかけかけ下落に転じた。セ
クター別では、エネルギーや銀行が上昇。自動車・自動車部品、半導体・同製造装置が下げ
た。
美術工芸専門販売会社のマイケルス（MIK）は投資会社のアポロが提示した買収案で合意した
と発表し急伸。銀行のシティグループ（C）やバンク・オブ・アメリカ（BAC）は金利高が業
績拡大に繋がるとの期待にそれぞれ上昇した。クルーズ船運営のノルウェ—ジアン（NCL）、
航空のアメリカン（AAL）はワクチン普及加速で経済活動再開への期待にそれぞれ上昇。安売
り雑貨チェーンのダラー・ツリー（DLTR）は予想を上回った決算が好感され上昇。一方で、
ライブスポーツなどの動画配信を手掛けるフーボTV（FUBO）は大幅な赤字を計上し急落し
た。
クラウドのスノーフレーク（SNOW）は引け後に第4四半期決算を発表し、一株当たり損失が予
想以上に広がったことが嫌気され、時間外取引で下落している。

Horiko Capital Management LLC《FA》

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