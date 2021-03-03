

*08:21JST 3/3

[強弱材料]

強気材料

・シカゴ日経225先物は上昇（29520、大阪比+30）

・米長期金利は低下

・日銀のETF購入

・海外コロナ向けワクチン接種の進展

・世界的金融緩和の長期化

弱気材料

・日経平均は下落（29408.17、-255.33）

・NYダウは下落（31391.52、-143.99）

・ナスダック総合指数は下落（13358.79、-230.04）

・1ドル106円60-70銭

・SOX指数は下落（3070.94、-98.17）

・VIX指数は上昇（24.10、+0.75）

・米原油先物は下落（59.75、-0.89）

・コロナ変異種の拡大

・米中対立再燃への懸念

・総務官僚接待問題

留意事項

・総合PMI（2月）

・豪GDP（10-12月）

・中国財新総合PMI（2月）

・ユーロ圏総合PMI（2月）

・米ADP全米雇用報告（2月）

・米ISM非製造業景況指数（2月）

・米エネルギー省石油在庫統計（先週）

・米地区連銀経済報告（ベージュブック）《ST》