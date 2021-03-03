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記事提供元：フィスコ
*08:21JST 3/3
[強弱材料]
強気材料
・シカゴ日経225先物は上昇（29520、大阪比+30）
・米長期金利は低下
・日銀のETF購入
・海外コロナ向けワクチン接種の進展
・世界的金融緩和の長期化
弱気材料
・日経平均は下落（29408.17、-255.33）
・NYダウは下落（31391.52、-143.99）
・ナスダック総合指数は下落（13358.79、-230.04）
・1ドル106円60-70銭
・SOX指数は下落（3070.94、-98.17）
・VIX指数は上昇（24.10、+0.75）
・米原油先物は下落（59.75、-0.89）
・コロナ変異種の拡大
・米中対立再燃への懸念
・総務官僚接待問題
留意事項
・総合PMI（2月）
・豪GDP（10-12月）
・中国財新総合PMI（2月）
・ユーロ圏総合PMI（2月）
・米ADP全米雇用報告（2月）
・米ISM非製造業景況指数（2月）
・米エネルギー省石油在庫統計（先週）
・米地区連銀経済報告（ベージュブック）《ST》
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