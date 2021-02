『トムとジェリー』カフェが東京・名古屋・大阪・沖縄に限定オープン

映画『トムとジェリー』の公開を記念したキャラクターカフェ「『トムとジェリー』カフェ」が、2021年3月4日(木)より東京・名古屋・沖縄に、2021年3月5日(金)より大阪に期間限定でオープンする。

■実写映画『トムとジェリー』公開を記念したコラボカフェ

2020年に誕生から80周年を迎えた、ワーナー・ブラザースの人気アニメーション「トムとジェリー(Tom and Jerry)」。その実写化作品となる映画『トムとジェリー』の公開を記念してオープンする「『トムとジェリー』カフェ」は、ネズミのジェリーの好物である“チーズ”をテーマにした、ポップな世界観とオリジナルメニューを提供するコラボレーションカフェだ。

■“チーズ”をテーマにしたオリジナルメニュー

アニメの世界を表現したアートが描かれた店内では、ブレッドポットに隠れるジェリーと、フタを開けるのを待ち伏せするトムの姿がキュートな「ブレッドポットチーズカレー」、トムとジェリーがチーズの上で追いかけっこする様子を表現した「ディップスピザ」、トムとジェリーをそれぞれイメージした2種類のサンデーなど、チーズをたっぷりと使った食事やスイーツ、ドリンクメニューの数々が楽しめる。

■カフェオリジナルグッズも

また、店内ではカフェオリジナルグッズも販売。「カフェシリーズ」「I♡Cheese シリーズ」「ファニーアートシリーズ」の3種類のシリーズから、ポーチやトートバッグ、ケース付きレターセット、ステッカー、マスキングテープと、バリエーション豊かなグッズが展開される。

■詳細

「『トムとジェリー』カフェ」



■東京・原宿

期間:2021年3月4日(木)〜5月9日(日)

場所:HARAJUKU BOX cafe&space

住所:東京都渋谷区神宮前 4-28-28 ルチェッシモビル 2階



■愛知・名古屋

期間:2021年3月4日(木)〜4月4日(日)

場所:NAGOYA BOX cafe&space A

住所:愛知県名古屋市中区栄 3-6-1 ラシック地下1階



■大阪・心斎橋

期間:2021年3月5日(金)〜4月11日(日)

場所:心斎橋 contact(コンタクト)

住所:大阪府大阪市西区北堀江1-6-24



■沖縄・那覇

期間:2021年3月4日(木)〜4月11日(日)

場所:OKINAWA BOX cafe&space

住所:沖縄県那覇市泉崎 1-20-1 那覇オーパ 2階

予約金:650円+税(予約特典付き)

TOM AND JERRY and all related characters and elements © & TM Turner Entertainment Co. (s21)