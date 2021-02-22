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記事提供元：フィスコ
*08:12JST 2/22
[強弱材料]
強気材料
・NYダウは上昇（31494.32、+0.98）
・ナスダック総合指数は上昇（13874.46、+9.11）
・シカゴ日経225先物は上昇（30200、大阪比+160）
・SOX指数は上昇（3223.46、+76.67）
・VIX指数は低下（22.05、-0.44）
・日銀のETF購入
・海外コロナ向けワクチン接種の進展
・世界的金融緩和の長期化
弱気材料
・日経平均は下落（30017.92、-218.17）
・1ドル105円40-50銭
・米原油先物は下落（59.26、-1.27）
・米長期金利は上昇
・コロナ変異種の拡大
・米中対立再燃への懸念
留意事項
・企業向けサービス価格（1月）
・コンビニエンスストア売上高（1月）
・清田日本取引所グループCEO記者会見
・中国優遇貸出金利
・独IFO景況感指数（2月）
・欧州連合（EU）外相理事会
・ラガルド欧州中央銀行（ECB）総裁が講演《ST》
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