

*08:12JST 2/22

[強弱材料]

強気材料

・NYダウは上昇（31494.32、+0.98）

・ナスダック総合指数は上昇（13874.46、+9.11）

・シカゴ日経225先物は上昇（30200、大阪比+160）

・SOX指数は上昇（3223.46、+76.67）

・VIX指数は低下（22.05、-0.44）

・日銀のETF購入

・海外コロナ向けワクチン接種の進展

・世界的金融緩和の長期化

弱気材料

・日経平均は下落（30017.92、-218.17）

・1ドル105円40-50銭

・米原油先物は下落（59.26、-1.27）

・米長期金利は上昇

・コロナ変異種の拡大

・米中対立再燃への懸念

留意事項

・企業向けサービス価格（1月）

・コンビニエンスストア売上高（1月）

・清田日本取引所グループCEO記者会見

・中国優遇貸出金利

・独IFO景況感指数（2月）

・欧州連合（EU）外相理事会

・ラガルド欧州中央銀行（ECB）総裁が講演《ST》