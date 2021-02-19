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記事提供元：フィスコ
*08:18JST 2/19
[強弱材料]
強気材料
・米長期金利は低下
・日銀のETF購入
・海外コロナ向けワクチン接種の進展
・世界的金融緩和の長期化
弱気材料
・日経平均は下落（30236.09、-56.10）
・NYダウは下落（31493.34、-119.68）
・ナスダック総合指数は下落（13865.36、-100.14）
・シカゴ日経225先物は下落（30120、大阪比-110）
・1ドル105円60-70銭
・SOX指数は下落（3146.79、-31.45）
・VIX指数は上昇（22.49、+0.99）
・米原油先物は下落（60.53、-0.63）
・コロナ変異種の拡大
・米中対立再燃への懸念
留意事項
・全国消費者物価指数（1月）
・製造業PMI（2月）
・国債買いオペ
・月例経済報告
・WACULが新規上場
・英小売売上高（1月）
・独製造業PMI（2月）
・ユーロ圏製造業PMI（2月）
・米製造業PMI（2月）
・米中国古住宅販売件数（1月）《ST》
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