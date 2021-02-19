

*08:18JST 2/19

[強弱材料]

強気材料

・米長期金利は低下

・日銀のETF購入

・海外コロナ向けワクチン接種の進展

・世界的金融緩和の長期化

弱気材料

・日経平均は下落（30236.09、-56.10）

・NYダウは下落（31493.34、-119.68）

・ナスダック総合指数は下落（13865.36、-100.14）

・シカゴ日経225先物は下落（30120、大阪比-110）

・1ドル105円60-70銭

・SOX指数は下落（3146.79、-31.45）

・VIX指数は上昇（22.49、+0.99）

・米原油先物は下落（60.53、-0.63）

・コロナ変異種の拡大

・米中対立再燃への懸念

留意事項

・全国消費者物価指数（1月）

・製造業PMI（2月）

・国債買いオペ

・月例経済報告

・WACULが新規上場

・英小売売上高（1月）

・独製造業PMI（2月）

・ユーロ圏製造業PMI（2月）

・米製造業PMI（2月）

・米中国古住宅販売件数（1月）《ST》