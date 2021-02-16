

*08:12JST 2/16

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（30084.15、+564.08）

・大阪夜間取引の日経225先物は上昇（30230、大阪日中比+130）

・1ドル105円30-40銭

・日銀のETF購入

・海外コロナ向けワクチン接種の進展

・世界的金融緩和の長期化

弱気材料

・ドイツなど欧州長期金利は上昇

・コロナ変異種の拡大

・菅内閣コロナ対応の混乱

・米中対立再燃への懸念

留意事項

・第3次産業活動指数（12月）

・決済高度化官民推進会議

・ブリヂストン<5108>など決算発表

・ユーロ圏GDP改定値（10-12月）

・独ZEW期待指数（2月）

・米ニューヨーク連銀製造業景気指数（2月）

・対米証券投資収支（12月）

・EU（欧州連合）非公式財務相理事会

・中国、台湾、ベトナム、ブラジルは休場《ST》