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記事提供元：フィスコ
*08:12JST 2/16
[強弱材料]
強気材料
・日経平均は上昇（30084.15、+564.08）
・大阪夜間取引の日経225先物は上昇（30230、大阪日中比+130）
・1ドル105円30-40銭
・日銀のETF購入
・海外コロナ向けワクチン接種の進展
・世界的金融緩和の長期化
弱気材料
・ドイツなど欧州長期金利は上昇
・コロナ変異種の拡大
・菅内閣コロナ対応の混乱
・米中対立再燃への懸念
留意事項
・第3次産業活動指数（12月）
・決済高度化官民推進会議
・ブリヂストン<5108>など決算発表
・ユーロ圏GDP改定値（10-12月）
・独ZEW期待指数（2月）
・米ニューヨーク連銀製造業景気指数（2月）
・対米証券投資収支（12月）
・EU（欧州連合）非公式財務相理事会
・中国、台湾、ベトナム、ブラジルは休場《ST》
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