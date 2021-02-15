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今日の注目スケジュール：GDP速報値、鉱工業生産、ユーロ圏鉱工業生産指数など

2021年2月15日 06:30

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記事提供元：フィスコ


*06:30JST 今日の注目スケジュール：GDP速報値、鉱工業生産、ユーロ圏鉱工業生産指数など
＜国内＞
08:50　GDP速報値(10-12月)　10.1％　22.9％
08:50　GDP民間企業設備(10-12月)　2.4％　-2.4％
08:50　GDP民間消費支出(10-12月)　2.0％　5.1％
08:50　GDPデフレーター(10-12月)　0.5％　1.2％
10:00　営業毎旬報告(2月10日現在、日本銀行)
10:10　国債買い入れオペ(残存1-3年、残存3-5年、残存5-10年)(日本銀行)
13:30　鉱工業生産(12月)　　-1.6％
13:30　設備稼働率(12月)　　-2.9％


＜海外＞
09:00　シンガポール・GDP(10-12月)　-3.7％　-3.8％
11:30　タイ・GDP(10-12月)　-5.5％　-6.4％
19:00　欧・ユーロ圏鉱工業生産指数(12月)　-0.5％　2.5％
20:30　印・貿易収支(1月)　-147.5億ドル　-154.4億ドル


米・株式市場は祝日のため休場(プレジデンツデー)

中・株式市場は祝日のため休場(春節、17日まで)

香港・株式市場は祝日のため休場(元旦)

欧・ユーロ圏財務相会合


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

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