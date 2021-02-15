関連記事
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：GDP速報値、鉱工業生産、ユーロ圏鉱工業生産指数など
＜国内＞
08:50 GDP速報値(10-12月) 10.1％ 22.9％
08:50 GDP民間企業設備(10-12月) 2.4％ -2.4％
08:50 GDP民間消費支出(10-12月) 2.0％ 5.1％
08:50 GDPデフレーター(10-12月) 0.5％ 1.2％
10:00 営業毎旬報告(2月10日現在、日本銀行)
10:10 国債買い入れオペ(残存1-3年、残存3-5年、残存5-10年)(日本銀行)
13:30 鉱工業生産(12月) -1.6％
13:30 設備稼働率(12月) -2.9％
＜海外＞
09:00 シンガポール・GDP(10-12月) -3.7％ -3.8％
11:30 タイ・GDP(10-12月) -5.5％ -6.4％
19:00 欧・ユーロ圏鉱工業生産指数(12月) -0.5％ 2.5％
20:30 印・貿易収支(1月) -147.5億ドル -154.4億ドル
米・株式市場は祝日のため休場(プレジデンツデー)
中・株式市場は祝日のため休場(春節、17日まで)
香港・株式市場は祝日のため休場(元旦)
欧・ユーロ圏財務相会合
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
マーケットの話題の最新ニュース
- 2/12の強弱材料 2/12 08:25
- 今日の注目スケジュール：英GDP、ユーロ圏鉱工業生産指数、露中央銀行が政策金利発表など 2/12 06:30
- 今日の注目スケジュール：マレーシアGDP、米新規失業保険申請件数、欧州委員会(EC)経済見通しなど 2/11 06:30
- 2/10の強弱材料 2/10 08:18
- 今日の注目スケジュール：中消費者物価指数、トルコ失業率、米消費者物価コア指数など 2/10 06:30
広告
広告
広告