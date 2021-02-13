ヒーハイストは21年3月期3Q黒字転換、通期上振れ余地

(決算速報) ヒーハイスト<6433>(JQ)は2月12日の取引時間終了後に21年3月期第3四半期累計連結業績を発表した。新型コロナウイルス影響で減収・赤字だった。ただし売上が回復傾向となって第3四半期は黒字転換した。通期減収・赤字予想を据え置いたが、第3四半期黒字転換したことを勘案すれば、通期上振れ余地がありそうだ。収益改善基調を期待したい。株価は急伸・急落と乱高下したが、第3四半期黒字転換を好感して戻りを試す展開を期待したい。

■21年3月期3Q累計減収・赤字だが3Q黒字転換、通期上振れ余地

21年3月期第3四半期累計連結業績は、売上高が前年同期比16.8%減の14億91百万円、営業利益が24百万円の赤字(前年同期は11百万円の黒字)、経常利益が20百万円の赤字(同2百万円の黒字)、四半期純利益が15百万円の赤字(同2百万円の赤字)だった。

新型コロナウイルス感染症の影響で需要が急減して減収・赤字だった。直動機器は14.5%減収、精密部品加工は26.4%減収だった。ユニット製品は中国の液晶製造装置向けが回復して2.3%増収だった。

四半期別に見ると、第1四半期は売上高4億73百万円で営業利益20百万円の赤字、第2四半期は売上高4億21百万円で営業利益68百万円の赤字、第3四半期は売上高5億97百万円で営業利益64百万円の黒字だった。第3四半期は売上が回復(直動機器4.2%増収、精密部品加工27.9%増収、ユニット製品32.9%増収)傾向となって営業黒字に転換した。

通期の連結業績予想は据え置いて、売上高が20年3月期比20.8%減の18億37百万円、営業利益が86百万円の赤字(20年3月期は21百万円の赤字)、経常利益が89百万円の赤字(同25百万円の赤字)、当期純利益が94百万円の赤字(同3億42百万円の赤字)としている。

新型コロナウイルス影響で通期減収・赤字予想だが、売上回復傾向で第3四半期黒字転換したことを勘案すれば、通期上振れ余地がありそうだ。収益改善基調を期待したい。

■株価は戻り試す

株価は急伸・急落と乱高下したが、第3四半期黒字化を好感して戻りを試す展開を期待したい。2月12日の終値は306円、時価総額は約19億円である。(情報提供:日本インタビュ新聞社=Media-IR)

【関連記事・情報】

・エフティグループは調整一巡、２０年３月期営業増益予想で３Ｑ累計順調（2020/02/18）

・【特集】約１カ月ぶりに再開されるＩＰＯの類似関連銘柄に注目（2020/01/27）

・【特集】意外な業績好調銘柄とコロナウイルス関連に上乗せの花粉症関連銘柄をマーク（2020/01/27）

・【ＣＳＲ（企業の社会的責任）関連銘柄特集】イワキのＣＳＲは「小さな社会貢献活動」として地道に継続（2020/02/04）