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記事提供元：フィスコ
*08:16JST 2/9
[強弱材料]
強気材料
・日経平均は上昇（29388.50、+609.31）
・NYダウは上昇（31385.76、+237.52）
・ナスダック総合指数は上昇（13987.64、+131.35）
・シカゴ日経225先物は上昇（29435、大阪比+25）
・SOX指数は上昇（3078.48、+93.47）
・米原油先物は上昇（57.97、+1.12）
・日銀のETF購入
・海外コロナ向けワクチン接種の進展
・世界的金融緩和の長期化
弱気材料
・1ドル105円20-30銭
・VIX指数は上昇（21.24、+0.37）
・米長期金利は上昇
・コロナ変異種の拡大
・菅内閣コロナ対応の混乱
・米中対立再燃への懸念
留意事項
・毎月勤労統計（12月）
・マネーストック（1月）
・国債買いオペ
・工作機械受注（1月）
・SUMCO<3436>、日産自<7201>、ホンダ<7267>など決算発表
・独貿易収支（12月）
・米JOLT求人件数（12月）
・米レッドブック週間小売売上高（先週）
・米ツイッターなど決算発表
・台湾は休場《ST》
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