

*08:16JST 2/9

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（29388.50、+609.31）

・NYダウは上昇（31385.76、+237.52）

・ナスダック総合指数は上昇（13987.64、+131.35）

・シカゴ日経225先物は上昇（29435、大阪比+25）

・SOX指数は上昇（3078.48、+93.47）

・米原油先物は上昇（57.97、+1.12）

・日銀のETF購入

・海外コロナ向けワクチン接種の進展

・世界的金融緩和の長期化

弱気材料

・1ドル105円20-30銭

・VIX指数は上昇（21.24、+0.37）

・米長期金利は上昇

・コロナ変異種の拡大

・菅内閣コロナ対応の混乱

・米中対立再燃への懸念

留意事項

・毎月勤労統計（12月）

・マネーストック（1月）

・国債買いオペ

・工作機械受注（1月）

・SUMCO<3436>、日産自<7201>、ホンダ<7267>など決算発表

・独貿易収支（12月）

・米JOLT求人件数（12月）

・米レッドブック週間小売売上高（先週）

・米ツイッターなど決算発表

・台湾は休場《ST》