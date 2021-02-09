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今日の注目スケジュール：実質賃金総額、米JOLT求人件数、中新規元建て融資など

2021年2月9日 06:30

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記事提供元：フィスコ


*06:30JST 今日の注目スケジュール：実質賃金総額、米JOLT求人件数、中新規元建て融資など
＜国内＞
08:30　毎月勤労統計-現金給与総額(12月)　-4.7％　-1.8％
08:30　実質賃金総額(12月)　-3.3％　-0.7％
08:50　マネーストック(1月)
10:10　国債買い入れオペ(残存1-3年、残存3-5年、残存5-10年、残存25年超)(日本銀行)15:00　工作機械受注(1月)　9.9％
23:00　日本証券業協会・FT共催の日本市場プロモーション・オンラインイベント、金融庁の氷見野長官ら出席


＜海外＞
16:00　独・貿易収支(12月)　172億ユーロ
16:00　独・経常収支(12月)　213億ユーロ
20:00　ブ・FGVインフレ率(IGP-M、1次プレビュー)(2月)　1.75％　1.89％
21:00　ブ・IBGEインフレ率IPCA(1月)　0.34％　1.35％
24:00　米・JOLT求人件数(12月)　645.0万件　652.7万件


中・資金調達総額(1月、15日までに)　4兆700億元　1兆7192億元

中・新規元建て融資(1月、15日までに)　3兆5000億元　1兆2552億元

中・マネーサプライ(1月、15日までに)

米・上院でトランプ前大統領の弾劾裁判開始の予定


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

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