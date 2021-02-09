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記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：実質賃金総額、米JOLT求人件数、中新規元建て融資など
＜国内＞
08:30 毎月勤労統計-現金給与総額(12月) -4.7％ -1.8％
08:30 実質賃金総額(12月) -3.3％ -0.7％
08:50 マネーストック(1月)
10:10 国債買い入れオペ(残存1-3年、残存3-5年、残存5-10年、残存25年超)(日本銀行)15:00 工作機械受注(1月) 9.9％
23:00 日本証券業協会・FT共催の日本市場プロモーション・オンラインイベント、金融庁の氷見野長官ら出席
＜海外＞
16:00 独・貿易収支(12月) 172億ユーロ
16:00 独・経常収支(12月) 213億ユーロ
20:00 ブ・FGVインフレ率(IGP-M、1次プレビュー)(2月) 1.75％ 1.89％
21:00 ブ・IBGEインフレ率IPCA(1月) 0.34％ 1.35％
24:00 米・JOLT求人件数(12月) 645.0万件 652.7万件
中・資金調達総額(1月、15日までに) 4兆700億元 1兆7192億元
中・新規元建て融資(1月、15日までに) 3兆5000億元 1兆2552億元
中・マネーサプライ(1月、15日までに)
米・上院でトランプ前大統領の弾劾裁判開始の予定
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
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