

*15:28JST 東証業種別ランキング：医薬品が上昇率トップ

医薬品が上昇率トップ。そのほか繊維業、サービス業、電力・ガス業、非鉄金属なども上昇。一方、海運業が下落率トップ。そのほか建設業、金属製品、鉱業、ゴム製品なども下落。



業種名／現在値／前日比（％）

1. 医薬品 ／ 3,397.44 ／ 1.70

2. 繊維業 ／ 577.03 ／ 1.17

3. サービス業 ／ 2,729.7 ／ 1.06

4. 電力・ガス業 ／ 385.59 ／ 1.02

5. 非鉄金属 ／ 1,015.21 ／ 0.92

6. 化学工業 ／ 2,321.05 ／ 0.82

7. 不動産業 ／ 1,287.42 ／ 0.82

8. 石油・石炭製品 ／ 957.99 ／ 0.74

9. 小売業 ／ 1,387.34 ／ 0.68

10. 空運業 ／ 168.31 ／ 0.51

11. 陸運業 ／ 1,897.3 ／ 0.42

12. 食料品 ／ 1,661.17 ／ 0.42

13. 倉庫・運輸関連業 ／ 1,621.54 ／ 0.42

14. ガラス・土石製品 ／ 1,088.29 ／ 0.40

15. 水産・農林業 ／ 452.43 ／ 0.40

16. 証券業 ／ 358.26 ／ 0.39

17. パルプ・紙 ／ 521.11 ／ 0.31

18. 精密機器 ／ 9,513.85 ／ 0.27

19. その他金融業 ／ 665.34 ／ 0.27

20. 卸売業 ／ 1,617.29 ／ 0.10

21. 電気機器 ／ 3,532.2 ／ 0.09

22. 機械 ／ 2,265.84 ／ 0.08

23. 輸送用機器 ／ 2,762.88 ／ -0.08

24. 情報・通信業 ／ 5,045.72 ／ -0.17

25. 鉄鋼 ／ 326.69 ／ -0.20

26. その他製品 ／ 3,716.79 ／ -0.32

27. 銀行業 ／ 124.02 ／ -0.32

28. 保険業 ／ 946. ／ -0.33

29. ゴム製品 ／ 2,846.37 ／ -0.41

30. 鉱業 ／ 187.67 ／ -0.44

31. 金属製品 ／ 1,251.85 ／ -0.60

32. 建設業 ／ 1,063.85 ／ -0.86

33. 海運業 ／ 320.2 ／ -1.63《CS》