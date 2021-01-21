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IIJ　大幅反発、第3四半期好業績観測報道を評価材料視

2021年1月21日 11:21

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記事提供元：フィスコ


*11:21JST IIJ---大幅反発、第3四半期好業績観測報道を評価材料視
IIJ<3774>は前日比変わらず挟んで4日ぶり大幅反発。第3四半期累計営業利益は前年同期比5割増の90億円程度になったもようとの観測報道が伝わっている。同期間としては3年連続の最高益更新となるようだ。新型コロナ下のテレワーク拡大で法人向けのネット接続サービスが好調だったほか、出張費など経費減少も収益押し上げ要因に。市場予想は5億円程度上回っているとみられる。テレワークの浸透による収益水準の押し上げ効果を評価する流れに。《ST》

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