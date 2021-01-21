関連記事
記事提供元：フィスコ
*11:21JST IIJ---大幅反発、第3四半期好業績観測報道を評価材料視
IIJ<3774>は前日比変わらず挟んで4日ぶり大幅反発。第3四半期累計営業利益は前年同期比5割増の90億円程度になったもようとの観測報道が伝わっている。同期間としては3年連続の最高益更新となるようだ。新型コロナ下のテレワーク拡大で法人向けのネット接続サービスが好調だったほか、出張費など経費減少も収益押し上げ要因に。市場予想は5億円程度上回っているとみられる。テレワークの浸透による収益水準の押し上げ効果を評価する流れに。《ST》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
個別株の最新ニュース
- キヤノンMJ 大幅続伸、2度の目業績上方修正を発表 1/21 11:26
- BASEはネットショップ作成サービスに注目再燃し再び出直り強める 1/21 11:11
- ベステラが新株予約権で約25億8900万円を調達へ、第9回、10回を発表 1/21 11:10
- パナソニック 大幅続伸、ワクチン輸送・保管向け保冷容器開発報道伝わる 1/21 11:08
- ツインバード工業が再び急伸、ファイザーの新型コロナワクチン正式契約など材料視 1/21 11:08
広告
広告
広告