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*13:22JST 【M&A速報：2021/01/19（1）】お金のデザイン、第一種金融商品取引関連事業をSMBC日興証券に譲渡
■資産運用サービス提供のお金のデザイン、第一種金融商品取引業にかかる事業をSMBC日興証券に譲渡
■東大IPC、抗体を主体とした医薬品研究開発の凜研究所に出資
■ガーラ<4777>、韓国子会社が開発したゲームアプリ「FlyffLegacy」のライセンス・運営権を韓国WAY2BIT社に譲渡
■JAグループ向け農作業用品販売の全農クミックス、Ａコープ東北とエーコープ関東と合併
■三菱ケミカル、ゴルフシャフト等スポーツ用品の販売促進機能を子会社に移管 「MCCスポーツ」を発足
■QUICK、TORF算出会社「QUICKベンチマークス」を設立 同社に算出・公表業務を移管
■わらべやHD<2918>、人材派遣子会社ソシアリンクの事業撤退を決定 同業のヒューマンアイに事業を無償譲渡
■プロレド・パートナーズ<7034>、ブルパス・キャピタルが設立予定の「ドルフィン1号投資事業有限責任組合」に出資
■グローバル化支援のジャコーレ、ディ・ポップスグループと業務提携 同社のCVC事業を加速
■林テレンプ、独アドラー・ペルツァーの支配株主と自動車内装品事業で連携強化 「GAIAホールディング」を共同設立
■スカパーJSATHD<9412>傘下のエンルート、ドローン事業の一部をNTT e-Drone Technologyに譲渡
■NTTデータ<9613>、SCM領域で実績を持つ米My Supply Chain Group社を買収
■全国保証<7164>、摂津水都総合信用から住宅ローン信用保証事業の保証債務を承継
■採用イベントのオンライン開催ツール「ビジブル」提供のBizibl Technologies、総額4300万円の資金調達を実施
【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《HH》
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