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【M&A速報：2021/01/19（1）】お金のデザイン、第一種金融商品取引関連事業をSMBC日興証券に譲渡

2021年1月19日 13:22

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記事提供元：フィスコ


*13:22JST 【M&A速報：2021/01/19（1）】お金のデザイン、第一種金融商品取引関連事業をSMBC日興証券に譲渡
■資産運用サービス提供のお金のデザイン、第一種金融商品取引業にかかる事業をSMBC日興証券に譲渡

■東大IPC、抗体を主体とした医薬品研究開発の凜研究所に出資

■ガーラ<4777>、韓国子会社が開発したゲームアプリ「FlyffLegacy」のライセンス・運営権を韓国WAY2BIT社に譲渡

■JAグループ向け農作業用品販売の全農クミックス、Ａコープ東北とエーコープ関東と合併

■三菱ケミカル、ゴルフシャフト等スポーツ用品の販売促進機能を子会社に移管　「MCCスポーツ」を発足

■QUICK、TORF算出会社「QUICKベンチマークス」を設立　同社に算出・公表業務を移管

■わらべやHD<2918>、人材派遣子会社ソシアリンクの事業撤退を決定　同業のヒューマンアイに事業を無償譲渡

■プロレド・パートナーズ<7034>、ブルパス・キャピタルが設立予定の「ドルフィン1号投資事業有限責任組合」に出資

■グローバル化支援のジャコーレ、ディ・ポップスグループと業務提携　同社のCVC事業を加速

■林テレンプ、独アドラー・ペルツァーの支配株主と自動車内装品事業で連携強化　「GAIAホールディング」を共同設立

■スカパーJSATHD<9412>傘下のエンルート、ドローン事業の一部をNTT e-Drone Technologyに譲渡

■NTTデータ<9613>、SCM領域で実績を持つ米My Supply Chain Group社を買収

■全国保証<7164>、摂津水都総合信用から住宅ローン信用保証事業の保証債務を承継

■採用イベントのオンライン開催ツール「ビジブル」提供のBizibl Technologies、総額4300万円の資金調達を実施

【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《HH》

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  • ヤリスWRC：発表資料より
  • (c) 123rf
  • 大規模分譲住宅の一戸建てなら充電設備を設置してEV車保有することも可能だ（画像提供:住友林業）
  • 新しくなったアウディ・A5／S5シリーズ（画像: アウディジャパン発表資料より）
 

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相場展望1月18日号　『日経平均』の暴走は、外資系短期筋が買い煽った株価操作の贈り物か?

成長速度は40％落ちていることを示す、北海道と岡山県の植栽木の生育面積当たりの幹断面積。他所の地域に由来する植栽木の値は（赤破線）は、地元の地域に由来する植栽木の値（赤実線）よりも小さく、成長速度が落ちていることがわかる（森林総合研究所の発表資料より）

地元由来ではないミズナラは地元のものより成長が遅い　森林総合研究所

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