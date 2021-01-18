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記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：鉱工業生産、中GDP、中小売売上高など
＜国内＞
13:30 鉱工業生産(11月) 0％
13:30 設備稼働率(11月) 6.0％
通常国会召集
＜海外＞
11:00 中・GDP(10-12月) 6.2％ 4.9％
11:00 中・鉱工業生産指数(12月) 6.9％ 7.0％
11:00 中・小売売上高(12月) 5.5％ 5.0％
11:00 中・調査失業率(12月) 5.2％ 5.2％
11:00 中・不動産投資(12月) 7.2％ 6.8％
11:00 中・固定資産投資(都市部)(12月) 3.2％ 2.6％
21:00 ブ・経済活動(11月) 0.34％ 0.86％
米・株式市場は祝日のため休場(キング牧師生誕記念日)
欧・ユーロ圏財務相会合
英・カーニーイングランド銀行（英中央銀行）総裁が講演
アジア金融フォーラム(AFF、19日まで)
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
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