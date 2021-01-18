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今日の注目スケジュール：鉱工業生産、中GDP、中小売売上高など

2021年1月18日 06:30

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記事提供元：フィスコ


*06:30JST 今日の注目スケジュール：鉱工業生産、中GDP、中小売売上高など
＜国内＞
13:30　鉱工業生産(11月)　0％
13:30　設備稼働率(11月)　6.0％


通常国会召集


＜海外＞
11:00　中・GDP(10-12月)　6.2％　4.9％
11:00　中・鉱工業生産指数(12月)　6.9％　7.0％
11:00　中・小売売上高(12月)　5.5％　5.0％
11:00　中・調査失業率(12月)　5.2％　5.2％
11:00　中・不動産投資(12月)　7.2％　6.8％
11:00　中・固定資産投資(都市部)(12月)　3.2％　2.6％
21:00　ブ・経済活動(11月)　0.34％　0.86％


米・株式市場は祝日のため休場(キング牧師生誕記念日)

欧・ユーロ圏財務相会合

英・カーニーイングランド銀行（英中央銀行）総裁が講演

アジア金融フォーラム(AFF、19日まで)


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

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