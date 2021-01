USJの春限定イースターイベント「ユニバーサル・イースター・セレブレーション」開催

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン(USJ)の春限定イベント「ユニバーサル・イースター・セレブレーション」が開催。期間は、2021年3月12日(金)から6月27日(日)まで。

■パーク20周年を祝した、特別なイースターイベント

毎年春の恒例となっている「ユニバーサル・イースター・セレブレーション」は、イースターを祝した限定イベント。

2021年はカラフルなタマゴやうさぎ、花など、イースターの世界観を楽しめるカラフルな装飾と共に、パーク20周年を祝したイベント「ワンダーランド・シーズンズ・ジョイ ~イースターver.~」を特別開催。イースター仕様におめかししたキャラクターが、“今年だけ”のスペシャルな音楽に合わせたダンスを披露する、ハッピーなセレブレーションを楽しむことができる。

■ミニオン・パークのイースターも開催

また登場以来、好評を博しているミニオン・パークのイースターが2021年もカムバック。ウサギやタマゴのコスチュームを纏ったミニオンたちに出会える、ファン必見のスポットとなっている。

■限定フードやアイテムなど

そのほか期間中には、イースターにちなんだ限定フードやグッズも販売。パーク内を回って、“タマゴを探す”人気企画「たまごさがしラリー」の開催も予定されている。

■詳細

「ユニバーサル・イースター・セレブレーション」

期間:2021年3月12日(金)~6月27日(日)まで。

場所:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン(USJ)

住所:大阪府大阪市此花区桜島2-1-33

※フード商品は3 月5日(金)より販売。

※「たまごさがしラリー」の参加は有料。

WIZARDING WORLD and all related trademarks, characters, names, and indicia are © & ™ Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights © JKR. (s21)

Minions and all related elements and indicia TM & © 2021 Universal Studios. All rights reserved.

TM & © 2021 Sesame Workshop

© 2021 Peanuts Worldwide LLC

TM & © Universal Studios & Amblin Entertainment

Universal Studios Japan TM & © Universal Studios. All rights reserved.

© Nintendo