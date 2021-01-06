山王　大幅に8日ぶり反発、子会社持分譲渡で21年7月期第2四半期に3.50億円の特別利益／新興市場スナップショット

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記事提供元：フィスコ
*14:04JST <3441> 山王 1885 +82
大幅に8日ぶり反発。連結子会社の山王電子（無錫）有限公司の持分譲渡に伴い、21年7月期第2四半期決算で約3.50億円の特別利益が発生する見込みと発表している。通期予想への影響については、第2四半期の決算発表に併せて開示する予定。現時点での純利益予想は第2四半期累計が2.45億円、通期が3.75億円となっており、上方修正される可能性があるとの見方から買いが集まっているようだ。《FA》
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