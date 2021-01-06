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ＡＦＣーＨＤ　ストップ高買い気配、21年8月期第1四半期の営業利益が2.1倍、海外で美容商材伸長／新興市場スナップショット

2021年1月6日 13:09

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記事提供元：フィスコ


*13:09JST <2927> ＡＦＣーＨＤ 798　カ -
ストップ高買い気配。21年8月期第1四半期（20年9-11月）の営業利益を前年同期比113.6％増の5.58億円と発表している。ヘルスケア事業の海外部門で美容商材が伸長したほか、通信販売やOEMなども好調だった。子会社の本草製薬が黒字転換したことも利益拡大に寄与した。通期予想は前期比0.6％増の11.00億円で据え置いた。進捗率は50.7％に達しており、第1四半期の好調なスタートが投資家から評価されているようだ。《FA》

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