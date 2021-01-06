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*13:09JST 【M&A速報：2021/01/06（1）】米カーライル・グループ、X線分析・測定・検査機器メーカーのリガクに出資
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■国分グループ本社、サプライチェーンの自動化と新たな購買体験を提供するROMSと資本業務提携
■クオールHD<3034>、兵庫県姫路市を中心に調剤薬局を11店舗運営する勝原薬局を買収
■プロトコーポレーション<4298>子会社のプロトベンチャーズ、パーソナルAI開発のオルツと資本業務提携
■女子大生マーケティング展開のKIRINZ、女性向けWEBメディア「UWASA」を買収 「JOSHIME!!」とコンテンツを統合
■KDDI Open Innovation Fund3号など、スマートグラス向け主要部品「Optical Solutions」提供の韓国LetinARに出資
■欧米自動車大手フィアット・クライスラー・オートモービルズ(FCA)と仏グループPSAの株主総会、両社の経営統合を承認
■ホロニクスグループのインテリジェントヘルスケア、ホロニクスヘルスケアから遠隔画像診断事業などを承継
■IT事業のフォーブス、プログラミングスクール「CotoMirai」など教育事業部を分社化し新会社「コトイズム」を設立
■リクルート、組織再編の方針を決議 リクルートキャリアなど子会社7社を吸収合併
■理研ジェネシス、子会社で核酸医薬品開発研究のBNAを吸収合併
■JFLAホールディングス<3069>、ドームから身体機能・能力向上支援のドームアスリートハウス(DAH)事業を譲り受け
■エステールHD<7872>、子会社ヴィレッジヴァンガードプレースを吸収合併
■常陽銀行、総額20億円の「常陽事業承継ファンド」を設立
■任天堂<7974>、カナダのソフト開発会社Next Level Games社を買収
■伊藤忠商事<8001>、米国インディアナ州の鉄パイプ等製造会社Midwest Tube Mills社から金網フェンス用パイプ製造事業を譲り受け
■フットボールクラブ水戸ホーリーホック、アダストリア<2685>から資金調達を実施
【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《HH》
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