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【M&A速報：2021/01/06（1）】米カーライル・グループ、X線分析・測定・検査機器メーカーのリガクに出資

2021年1月6日 13:09

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記事提供元：フィスコ


*13:09JST 【M&A速報：2021/01/06（1）】米カーライル・グループ、X線分析・測定・検査機器メーカーのリガクに出資
■米カーライル・グループ、X線分析・測定・検査機器メーカーのリガクに出資　数年以内の上場を目指す

■国分グループ本社、サプライチェーンの自動化と新たな購買体験を提供するROMSと資本業務提携

■クオールHD<3034>、兵庫県姫路市を中心に調剤薬局を11店舗運営する勝原薬局を買収

■プロトコーポレーション<4298>子会社のプロトベンチャーズ、パーソナルAI開発のオルツと資本業務提携

■女子大生マーケティング展開のKIRINZ、女性向けWEBメディア「UWASA」を買収　「JOSHIME!!」とコンテンツを統合

■KDDI Open Innovation Fund3号など、スマートグラス向け主要部品「Optical Solutions」提供の韓国LetinARに出資

■欧米自動車大手フィアット・クライスラー・オートモービルズ(FCA)と仏グループPSAの株主総会、両社の経営統合を承認

■ホロニクスグループのインテリジェントヘルスケア、ホロニクスヘルスケアから遠隔画像診断事業などを承継

■IT事業のフォーブス、プログラミングスクール「CotoMirai」など教育事業部を分社化し新会社「コトイズム」を設立

■リクルート、組織再編の方針を決議　リクルートキャリアなど子会社7社を吸収合併

■理研ジェネシス、子会社で核酸医薬品開発研究のBNAを吸収合併

■JFLAホールディングス<3069>、ドームから身体機能・能力向上支援のドームアスリートハウス(DAH)事業を譲り受け

■エステールHD<7872>、子会社ヴィレッジヴァンガードプレースを吸収合併

■常陽銀行、総額20億円の「常陽事業承継ファンド」を設立

■任天堂<7974>、カナダのソフト開発会社Next Level Games社を買収

■伊藤忠商事<8001>、米国インディアナ州の鉄パイプ等製造会社Midwest Tube Mills社から金網フェンス用パイプ製造事業を譲り受け

■フットボールクラブ水戸ホーリーホック、アダストリア<2685>から資金調達を実施

【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《HH》

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