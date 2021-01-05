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【M&A速報：2021/01/05（1）】信金中央金庫<8421>、「しんきん事業承継コンソーシアム」構築を発表

2021年1月5日 12:46

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記事提供元：フィスコ


*12:46JST 【M&A速報：2021/01/05（1）】信金中央金庫<8421>、「しんきん事業承継コンソーシアム」構築を発表
■信金中央金庫<8421>、「しんきん事業承継コンソーシアム」構築を発表

■広告制作のたきHD、グループ6社を合併

■開志専門職大学イノベーション力研究所と事業創造キャピタル、エンジェル投資家による大学ベンチャー投資ファンドを設立

■IoT事業展開のウフル、米セールスフォース・ドットコムから資金調達を実施

■鈴与商事、特定ガス導管事業子会社のガスネットワーク吉田を吸収合併

■上野グループ、 海上防災事業・代理店事業を統合

■上野グループ、内航汎用ケミカル事業を統合

■溶接加工のセイワ工業、持株会社体制に移行

■コワーキングスペース運営のいいオフィス、ITフリーランス事業のNKC ASIAなどから総額2.4億円の資金調達を実施

■群馬銀行<8334>、TSUBASAアライアンスに出資

【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《HH》

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