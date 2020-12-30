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*15:16JST 東証業種別ランキング：空運業が上昇率トップ
空運業が上昇率トップ。そのほか海運業、石油・石炭製品、証券業も上昇。一方、パルプ・紙が下落率トップ。そのほか鉄鋼、繊維業、ゴム製品、非鉄金属なども下落。
業種名／現在値／前日比（％）
1. 空運業 ／ 174.21 ／ 1.95
2. 海運業 ／ 319.99 ／ 0.64
3. 石油・石炭製品 ／ 829.61 ／ 0.25
4. 証券業 ／ 338.72 ／ 0.16
5. 電力・ガス業 ／ 361.62 ／ -0.06
6. 小売業 ／ 1,367.72 ／ -0.16
7. その他製品 ／ 3,780.54 ／ -0.44
8. 情報・通信業 ／ 4,833.95 ／ -0.46
9. その他金融業 ／ 631.54 ／ -0.50
10. 食料品 ／ 1,659.54 ／ -0.60
11. 精密機器 ／ 9,812.42 ／ -0.62
12. 金属製品 ／ 1,205.58 ／ -0.65
13. 保険業 ／ 926.44 ／ -0.68
14. サービス業 ／ 2,657.1 ／ -0.75
15. 倉庫・運輸関連業 ／ 1,628.5 ／ -0.78
16. 陸運業 ／ 1,911.96 ／ -0.79
17. 卸売業 ／ 1,551.93 ／ -0.81
18. 水産・農林業 ／ 438.1 ／ -0.84
19. 建設業 ／ 1,055.41 ／ -0.87
20. 電気機器 ／ 3,284.79 ／ -0.89
21. 銀行業 ／ 119.38 ／ -0.91
22. ガラス・土石製品 ／ 1,048.75 ／ -0.94
23. 不動産業 ／ 1,303.03 ／ -0.96
24. 鉱業 ／ 171.24 ／ -0.97
25. 輸送用機器 ／ 2,787.66 ／ -0.97
26. 機械 ／ 2,170.31 ／ -1.09
27. 化学工業 ／ 2,263.05 ／ -1.14
28. 医薬品 ／ 3,324.29 ／ -1.19
29. 非鉄金属 ／ 941.45 ／ -1.22
30. ゴム製品 ／ 2,433.22 ／ -1.37
31. 繊維業 ／ 541.89 ／ -1.45
32. 鉄鋼 ／ 326.17 ／ -1.69
33. パルプ・紙 ／ 501.91 ／ -1.86《CS》
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