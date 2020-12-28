ＫＴＫ　大幅に反発、21年8月期第1四半期の営業利益6.6％増、進捗率47.6％／新興市場スナップショット



*09:37JST <3035> ＫＴＫ 337 +30

大幅に反発。21年8月期第1四半期（20年8-11月）の営業利益を前年同期比6.6％増の1.28億円と発表している。売上高は3.8％減の40.30億円と低調だったものの、製造コストや調達コストを削減し、業務効率が向上したことから利益が拡大した。通期予想は前期比15.3％減の2.69億円で据え置いた。進捗率は47.6％に達しており、近く上方修正される可能性があるとの期待から買いが入っているようだ。《HH》