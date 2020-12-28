ＫＴＫ　大幅に反発、21年8月期第1四半期の営業利益6.6％増、進捗率47.6％／新興市場スナップショット

関連記事
記事提供元：フィスコ
*09:37JST <3035> ＫＴＫ 337 +30
大幅に反発。21年8月期第1四半期（20年8-11月）の営業利益を前年同期比6.6％増の1.28億円と発表している。売上高は3.8％減の40.30億円と低調だったものの、製造コストや調達コストを削減し、業務効率が向上したことから利益が拡大した。通期予想は前期比15.3％減の2.69億円で据え置いた。進捗率は47.6％に達しており、近く上方修正される可能性があるとの期待から買いが入っているようだ。《HH》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
国内新興市場の最新ニュース
- 新興市場見通し：IPO通過後も資金回転は良好、新年相場は中小型株に期待 12/26 14:31
- JASDAQ平均は続伸、時価総額上位銘柄は高安まちまち／JASDAQ市況 12/25 16:52
- マザーズ指数は3日ぶり反落、直近IPO銘柄中心に利益確定売り、ファンペップは初値／マザーズ市況 12/25 16:23
- 東和ハイシステム 初値5300円、公開価格の2.3倍、歯科医院向けシステム開発・販売／新興市場スナップショット 12/25 14:36
- オプトエレクト ストップ高買い気配、21年11月期の営業利益予想4.13億円、黒字転換を好感／新興市場スナップショット 12/25 14:19
広告