マキアージュ“日本一売れている”ムース生まれのパウダーファンデが進化、自然なツヤ肌に

マキアージュ(MAQuillAGE)は人気パウダーファンデーションをリニューアルした「ドラマティックパウダリー EX」を、2021年2月21日(日)より発売する。

■“日本一売れている”ムース生まれのパウダーファンデが進化

5年連続売上シェアNo.1、“日本一売れている”※ムース生まれのパウダーファンデーションが3年ぶりにリニューアル。進化した「マキアージュ ドラマティックパウダリー EX」は、パウダリーなのに、自然なつやが叶うファンデーションだ。

「マキアージュ ドラマティックパウダリー EX」には、独自開発の「つや仕込みパウダー」を新配合。ムースプレス製法によるふんわりとした透明感や、肌に溶け込むようなフィット感はそのままに、ハイライトを仕込んだかのようにナチュラルなツヤ感も叶えた。カバー力と透明感も同時にアップし、360°どこから見ても美しい肌に仕上げる。

■マキアージュ史上最も明るいピンク系が追加

カラーは全8色。透き通るような明るさのある肌へ導く、マキアージュ史上最も明るいピンク系の新色「ベビーピンクオークル 00」が加わった。

■強力紫外線カットも叶う化粧くずれ防止下地

同日には、化粧下地「マキアージュ ドラマティックスキンセンサーベース EX UV+」も新発売。テカリ・カサつきをダブルで防ぐ人気化粧くずれ防止下地から、マキアージュ史上最高の紫外線カット効果SPF50+・PA++++タイプが登場する。カラーはナチュラルタイプと、トーンアップタイプの2種類を用意した。

【詳細】

・マキアージュ ドラマティックパウダリー EX 9.3g 8種 SPF25・PA++++ 各3,000円+税<新製品>

・マキアージュ コンパクトケース S 1種 1,000円+税<新製品>

・マキアージュ ドラマティックスキンセンサーベース EX UV+ 25mL 2種 SPF50+・PA++++ 2,600円+税<新製品>

・マキアージュ ドラマティックスキンセンサーベース EX UV+(ミニサイズ) 10mL 2種 SPF50+・PA++++ 1,000円+税<数量限定品>

発売日:2021年2月21日(日)

※インテージ SLI パウダーファンデーション市場 期間:2015/11~2020/10 金額シェア

【問い合わせ先】

マキアージュお客さま窓口 フリーダイヤル

TEL:0120-456-226