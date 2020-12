THREE21年春コスメ第2弾、“春の女神”着想のフラワーアイシャドウ＆ネイルカラー

THREE(スリー)から、2021年春コスメ第2弾が登場。2021年1月13日(水)より発売される。

■“春の女神”着想の21年春コスメ第2弾

THREEの2021年春コスメは、ギリシャ神話に登場する“春の女神”ペルセポネから着想。長い冬の眠りから目醒めた彼女がひとたび地上に現れると、人々の心に新しい希望をもたらす。そんな“春の女神”になぞらえ、「RE.EVOLUTION DANCE 目醒めれば、花が咲く」をテーマにしたコスメを作り上げた。

■美しい花々のようなアイパレット

注目は、神話のように美しい花々の景色を落とし込んだ「ディメンショナルビジョンアイパレット」の新色。パレットの左上には立体的な輝きを演出するカラー、右上にはみずみずしくシアーなツヤカラー、左下には柔らかなニュアンスをもたらす軽やかなマットカラー、右下にはクリアな発光カラーをセットしている。

単色で使うのはもちろんのこと、レイヤードすれば、重なり合う花びらのような透明感や、大地を塗り替えるように咲き乱れる花々の華やかさを演出することができる。

10 LEGENDARY LOVER:眼差しから愛があふれるコーディアル・ブルームパレット。明るさの中に深みのある、優しい表情に。

11 PERSEPHONE AWAKENING:変幻自在に春の景色を舞う、トランスフローラルパレット。様々な花の色が重なり合い、神話のように印象深く。

■上品ダークカラーのマスカラ

合わせて目もとに使いたい「アートエクスプレッショニストマスカラ」の新色も要チェック。上品なダークカラーで目もとの印象を引き締め、繊細でありながらしっかりとしたボリュームと長さのあるまつ毛に導く。

04 NEW DAY DAWN:ノンパールでクールなピアノブラック。凛とした印象に。

05 NEW YOU VISION:ブラックパールが深みを出すボタニックブラウン。しなやかな印象に。

■ギリシャ神話の女神着想のネイルカラー

人気の「ネイルポリッシュ」には新6色が仲間入り。ギリシャ神話の女神のように、ポジティブなエネルギーを感じさせる。

116 LIFE AWAKENER:希望を照らすシマリング・サンゴールド。生命のプリズムを輝かせて。

117 POETIC DREAM DANCER:夜明けに咲くエンシェント・グリーク・ローズ。表情の血色とリンクさせて。

118 OVER THE HORIZON:風と戯れるグリーンフィールド。記憶より碧く、果てしなく。

119 ANGELIC ARISING:笑顔のように陽気なキャロット・ワルツ。皆と心を躍らせて。

120 GAZE INTENSITY:星が囁くミスティカル・ミッドナイト。明るい目醒めを予感して。

121 BEAUTIFUL BLOOM:艶やかに燃えるブロッサム・クリムゾン。愛とエナジーの源のように。

■ペールカラー4色を詰め込んだ限定パウダー

4種のペールカラーと4色のパールが、ツヤ・血色・透明感をもたらしてくれる限定プレストパウダー「ニューセンセーションズ PPP」も登場。しっとり肌に溶け込むようなテクスチャーで、表面はふわっと柔らかく、内側はうるおいを感じる仕上がりに。毛穴などの凹凸までカバーして透明感のある肌を保ちながら、皮脂や汗によるくすみも防ぐ。

4色をブレンドして使えば、春らしい色ツヤのあるふわっと柔らかな印象に。また、くすみが気になる日はラベンダーカラーを、血色が足りない日はピンクを、赤みが気になる日はイエローを多めにとるなど、その日の肌コンディションに合わせて使う色をピックアップするのもおすすめだ。

■ブランド誕生以来初リニューアルとなるアイブロウ

同日には、THREE誕生以来初リニューアルとなる新作アイブロウアイテムも発売。

「アドバンスドアイデンティティ ブラウシェーピングデュオ」は、眉の濃淡まで描けるワックスで眉の形を整え、その上からナチュラルなパウダーをのせて仕上げるデュオアイテム。ワックスは肌に密着して透明感と生命力を、パウダーはふわっとしたニュアンスで立体的な表情を演出してくれる。

付属のブラシはもちろん、ワンストロークで思い通りの眉が描ける「アイブラウシェーピングブラシ」を使うのもグッド。適度な幅の広さと厚み、コシ、安定感を備えたブラシとなっており、眉全体をふんわりと描くことにも、1本1本繊細な眉毛を描くことにも適している。

「アドバンスドアイデンティティ アイブラウペンシル」は繊細な線も、豊かな毛量も演出できるスクリューブラシ付きアイブロウペンシル。パウダリーな質感とモイスチャライジングな質感を両立し、透明感と立体感のある眉を叶える。六角形の芯先で、角度によって思い通りの眉デザインを実現。

「アドバンスドアイデンティティ アイブラウマスカラ」は、まるでカラーリングしたかのように自然で均一な眉色へ導くアイブロウマスカラ。丸みを帯びた三角錐型のブラシが眉毛をしっかり整え、長時間崩れないニュアンスのある表情を叶える。

アイブロウのカラーはいずれも全5色。ベーシックな中にも遊び心のあるニュアンスを加えているので、さりげないイメージチェンジを楽しむことができる。

また、アイブロウと共に、顔のフレーミングを操るシェーディング&ハイライトパウダーパレット「シャドウプレイコントゥアリングパレット」も誕生。

イエローニュアンスを含むライトブラウン、レッドニュアンスを含むダークブラウンの2つのシェーディングをブレンドすることで、自分の肌トーンに合った陰影をつけることが可能だ。シルバー・レッド・ゴールドの繊細パールを忍ばせたライトベージュのハイライターも合わせて使うことで、骨格の美しさを引き出すことができる。

【詳細】

THREE 2021年春コスメ 第2弾

発売日:2021年1月13日(水)

・THREE ディメンショナルビジョンアイパレット 新2種 各6,500円+税<新色>

・THREE アートエクスプレッショニストマスカラ 新2色 各4,000円+税<新色>

・THREE ネイルポリッシュ 新6色 各1,800円+税<新色>

・THREE ニューセンセーションズ PPP 全1種 13g 5,500円+税<限定品>

・THREE アドバンスドアイデンティティ ブラウシェーピングデュオ 全5種 各3,800円+税<新製品>

・THREE アイブラウシェーピングブラシ 全1種 3,200円+税<新製品>

・THREE アドバンスドアイデンティティ アイブラウペンシル 全5色 各3,500円+税(リフィル 各1,500円+税/ホルダー 2,000円+税)<新製品>

・THREE アドバンスドアイデンティティ アイブラウマスカラ 全5色 各3,200円+税<新製品>

・THREE シャドウプレイコントゥアリングパレット 全1種 12g 5,500円+税<新製品>

【問い合わせ先】

THREE

TEL:0120-898-003(フリーダイヤル)