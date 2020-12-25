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日本郵船が一時8%高など海運株が軒並み高い、中国・欧州のコンテナ運賃急騰と伝えられる

2020年12月25日 11:11

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記事提供元：日本インタビュ新聞社

■川崎近海汽船、明治海運なども高い

　12月25日の東京株式市場では、日本郵船<9101>(東1)が一時8%高(180円高の2426円)まで上げて12月7日につけた昨年来の高値2476円に迫り、川崎汽船<9107>(東1)は同7%高、商船三井<9104>(東1)も同6%高など、海運株が軒並み高となっている。

　「中国→欧州、スポット運賃、海上コンテナ急騰」(日本経済新聞12月25日付朝刊)と伝えられ、注目された。上記の大手3社は2018年にコンテナ船事業を統合し、共同運営する形として合理化が進んでいる。

　明治海運<9115>(東1)、川崎近海汽船<9179>(東2)も高い。(HC)(情報提供:日本インタビュ新聞社=Media-IR)

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※この記事は日本インタビュ新聞社＝Ｍｅｄｉａ－ＩＲより提供を受けて配信しています。

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