12/25の強弱材料

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記事提供元：フィスコ
*08:49JST 12/25
[強弱材料]
強気材料
・日経平均は上昇（26668.35、+143.56）
・NYダウは上昇（30199.87、+70.04）
・ナスダック総合指数は上昇（12804.73、+33.62）
・1ドル103円60-70銭
・SOX指数は上昇（2750.24、+26.71）
・VIX指数は低下（21.53、-1.78）
・原油先物は上昇（48.23、+0.11）
・米長期金利は低下
・日銀のETF購入
・米経済対策への期待
・海外のコロナ向けワクチン接種開始
弱気材料
・シカゴ日経225先物は下落（26605、大阪比-45）
・コロナ流行の再拡大
・菅内閣コロナ対応の混乱
・米中対立再燃への懸念
留意事項
・有効求人倍率（11月）
・完全失業率（11月）
・東京都区部消費者物価指数（CPI）（12月）
・小売売上高（11月）
・百貨店売上高（11月）
・スーパー売上高（11月）
・外食売上高（11月）
・国債買いオペ
・建設工事受注（11月）
・住宅着工件数（11月）
・SANEI、ファンペップ、東和ハイシステムの3社が新規上場
・成長戦略会議
・菅首相が記者会見
・ニュージーランド、オーストラリア、韓国、香港、インド、南アフリカ、スイス、
ドイツ、フランス、英、米、ブラジルなどの株式市場は休場《ST》
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