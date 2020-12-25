12/25の強弱材料



*08:49JST 12/25

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（26668.35、+143.56）

・NYダウは上昇（30199.87、+70.04）

・ナスダック総合指数は上昇（12804.73、+33.62）

・1ドル103円60-70銭

・SOX指数は上昇（2750.24、+26.71）

・VIX指数は低下（21.53、-1.78）

・原油先物は上昇（48.23、+0.11）

・米長期金利は低下

・日銀のETF購入

・米経済対策への期待

・海外のコロナ向けワクチン接種開始

弱気材料

・シカゴ日経225先物は下落（26605、大阪比-45）

・コロナ流行の再拡大

・菅内閣コロナ対応の混乱

・米中対立再燃への懸念

留意事項

・有効求人倍率（11月）

・完全失業率（11月）

・東京都区部消費者物価指数（CPI）（12月）

・小売売上高（11月）

・百貨店売上高（11月）

・スーパー売上高（11月）

・外食売上高（11月）

・国債買いオペ

・建設工事受注（11月）

・住宅着工件数（11月）

・SANEI、ファンペップ、東和ハイシステムの3社が新規上場

・成長戦略会議

・菅首相が記者会見

・ニュージーランド、オーストラリア、韓国、香港、インド、南アフリカ、スイス、

ドイツ、フランス、英、米、ブラジルなどの株式市場は休場《ST》