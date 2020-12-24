12/24の強弱材料



*08:43JST 12/24

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（26524.79、+88.40）

・NYダウは上昇（30129.83、+114.32）

・シカゴ日経225先物は上昇（26655、大阪比+175）

・1ドル103円50-60銭

・VIX指数は低下（23.31、-0.92）

・原油先物は上昇（48.12、+1.10）

・日銀のETF購入

・米経済対策への期待

・海外のコロナ向けワクチン接種開始

弱気材料

・ナスダック総合指数は下落（12771.11、-36.80）

・SOX指数は下落（2723.53、-20.44）

・米長期金利は上昇

・コロナ流行の再拡大

・菅内閣コロナ対応の混乱

・米中対立再燃への懸念

留意事項

・対外対内証券投資（先週）

・企業向けサービス価格指数（11月）

・菅首相が内外情勢調査会で講演

・黒田日銀総裁が経団連審議員会で講演

・東京通信、グローバルインフォメーションが新規上場

・欧州中央銀行（ECB）経済報告《ST》