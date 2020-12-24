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12/24の強弱材料

2020年12月24日 08:43

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記事提供元：フィスコ


*08:43JST 12/24
[強弱材料]

強気材料
・日経平均は上昇（26524.79、+88.40）
・NYダウは上昇（30129.83、+114.32）
・シカゴ日経225先物は上昇（26655、大阪比+175）
・1ドル103円50-60銭
・VIX指数は低下（23.31、-0.92）
・原油先物は上昇（48.12、+1.10）
・日銀のETF購入
・米経済対策への期待
・海外のコロナ向けワクチン接種開始

弱気材料
・ナスダック総合指数は下落（12771.11、-36.80）
・SOX指数は下落（2723.53、-20.44）
・米長期金利は上昇
・コロナ流行の再拡大
・菅内閣コロナ対応の混乱
・米中対立再燃への懸念

留意事項
・対外対内証券投資（先週）
・企業向けサービス価格指数（11月）
・菅首相が内外情勢調査会で講演
・黒田日銀総裁が経団連審議員会で講演
・東京通信、グローバルインフォメーションが新規上場
・欧州中央銀行（ECB）経済報告《ST》

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