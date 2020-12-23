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安江工務店は調整一巡、21年12月期収益拡大期待

2020年12月23日 08:29

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記事提供元：日本インタビュ新聞社

　安江工務店<1439>(JQ)は愛知県を地盤に、住宅リフォーム事業を主力として住宅関連事業を展開している。20年12月期は消費税増税に伴う反動減、新型コロナウイルスの影響で受注が伸び悩み、広告宣伝費やM&A取得関連費用の増加などで大幅減益予想としている。21年12月期の収益拡大を期待したい。株価は戻り高値圏から反落して水準を切り下げたが、調整一巡して出直りを期待したい。

■住宅リフォーム事業が主力

　愛知県を地盤に、住宅リフォーム事業(19年12月期売上構成比70%)を主力として、新築住宅事業(同21%)や不動産流通事業(同9%)も展開している。

　新規営業エリア開拓に向けてM&Aを積極活用している。20年1月にはインテリア業のアプリコット(兵庫県姫路市)を子会社化、20年3月にはマノモクハウジング(愛知県豊田市)の住宅リフォーム事業・不動産流通事業を譲り受け、20年10月には住宅リフォーム事業のMIMA(大阪府八尾市)を子会社化した。

　またAIを活用した新事業として、不動産事業者向け「RRAI」を21年度から拡大予定である。

■20年12月期大幅減益予想、21年12月期収益拡大期待

　20年12月期の連結業績予想は、売上高が19年12月期比3.0%増の52億13百万円、営業利益が99.5%減の1百万円、経常利益が96.0%減の8百万円、純利益が33百万円の赤字(19年12月期は1億23百万円の黒字)としている。

　M&A効果で増収だが、消費税増税に伴う反動減や新型コロナウイルスの影響で高単価なリフォーム工事を中心に受注が伸び悩み、広告宣伝費、M&A取得関連費用、人件費の増加などで大幅減益予想としている。

　第3四半期累計は売上高が前年同期比9.8%減の34億13百万円、営業利益が1億28百万円の赤字(前年同期は1億38百万円の黒字)だった。新型コロナウイルスの影響で大型リフォームが減少した一方で、緊急性の高い少額工事が増加して住宅リフォーム事業の平均単価が18%低下した。コスト面では広告宣伝費やM&A取得関連費用が増加した。

　通期も大幅減益予想だが、21年12月期の収益拡大を期待したい。

■株価は調整一巡

　株価は戻り高値圏から反落して水準を切り下げたが、調整一巡して出直りを期待したい。12月22日の終値は976円、時価総額は約13億円である。(情報提供:日本インタビュ新聞社=Media-IR)

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※この記事は日本インタビュ新聞社＝Ｍｅｄｉａ－ＩＲより提供を受けて配信しています。

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