

*06:30JST 今日の注目スケジュール：日銀金融政策決定会合議事要旨、米個人消費支出(PCE)価格コア指数、米耐久財受注など

＜国内＞

08:50 日銀政策委員会・金融政策決定会合議事要旨(10月28・29日分)

14:00 JR東日本と西武HDの社長が包括的連携で会見

14:00 景気先行CI指数(10月) 93.8

14:00 景気一致指数(10月) 89.7



交換できるくんが東証マザーズに新規上場(公開価格:2050円)

ENECHANGEが東証マザーズに新規上場(公開価格:600円)



＜海外＞

16:05 タイ・中央銀行が政策金利発表 0.50％ 0.50％

20:00 ブ・FGV消費者物価指数(IPC-S)(12月22日まで1カ月間) 1.41％

20:00 ブ・FGV建設コスト(12月) 1.29％

21:30 ブ・ローン残高(11月) 1.4％

22:30 米・新規失業保険申請件数(先週) 88.5万件

22:30 米・個人所得(11月) -0.3％ -0.7％

22:30 米・個人消費支出(11月) -0.1％ 0.5％

22:30 米・個人消費支出(PCE)価格コア指数(11月) 1.4％ 1.4％

22:30 米・耐久財受注(11月) 0.6％ 1.3％

23:00 米・FHFA住宅価格指数(10月) 0.5％ 1.7％

24:00 米・新築住宅販売件数(11月) 99.0万戸 99.9万戸

24:00 米・ミシガン大学消費者マインド指数(12月) 80.9 81.4



米・バー司法長官が退任



注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》