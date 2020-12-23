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今日の注目スケジュール：日銀金融政策決定会合議事要旨、米個人消費支出(PCE)価格コア指数、米耐久財受注など

2020年12月23日 06:30

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記事提供元：フィスコ


*06:30JST 今日の注目スケジュール：日銀金融政策決定会合議事要旨、米個人消費支出(PCE)価格コア指数、米耐久財受注など
＜国内＞
08:50　日銀政策委員会・金融政策決定会合議事要旨(10月28・29日分)
14:00　JR東日本と西武HDの社長が包括的連携で会見
14:00　景気先行CI指数(10月)　93.8
14:00　景気一致指数(10月)　89.7


交換できるくんが東証マザーズに新規上場(公開価格:2050円)

ENECHANGEが東証マザーズに新規上場(公開価格:600円)


＜海外＞
16:05　タイ・中央銀行が政策金利発表　0.50％　0.50％
20:00　ブ・FGV消費者物価指数(IPC-S)(12月22日まで1カ月間)　1.41％
20:00　ブ・FGV建設コスト(12月)　1.29％
21:30　ブ・ローン残高(11月)　1.4％
22:30　米・新規失業保険申請件数(先週)　88.5万件
22:30　米・個人所得(11月)　-0.3％　-0.7％
22:30　米・個人消費支出(11月)　-0.1％　0.5％
22:30　米・個人消費支出(PCE)価格コア指数(11月)　1.4％　1.4％
22:30　米・耐久財受注(11月)　0.6％　1.3％
23:00　米・FHFA住宅価格指数(10月)　0.5％　1.7％
24:00　米・新築住宅販売件数(11月)　99.0万戸　99.9万戸
24:00　米・ミシガン大学消費者マインド指数(12月)　80.9　81.4


米・バー司法長官が退任


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

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