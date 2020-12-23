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*06:30JST 今日の注目スケジュール：日銀金融政策決定会合議事要旨、米個人消費支出(PCE)価格コア指数、米耐久財受注など
＜国内＞
08:50 日銀政策委員会・金融政策決定会合議事要旨(10月28・29日分)
14:00 JR東日本と西武HDの社長が包括的連携で会見
14:00 景気先行CI指数(10月) 93.8
14:00 景気一致指数(10月) 89.7
交換できるくんが東証マザーズに新規上場(公開価格:2050円)
ENECHANGEが東証マザーズに新規上場(公開価格:600円)
＜海外＞
16:05 タイ・中央銀行が政策金利発表 0.50％ 0.50％
20:00 ブ・FGV消費者物価指数(IPC-S)(12月22日まで1カ月間) 1.41％
20:00 ブ・FGV建設コスト(12月) 1.29％
21:30 ブ・ローン残高(11月) 1.4％
22:30 米・新規失業保険申請件数(先週) 88.5万件
22:30 米・個人所得(11月) -0.3％ -0.7％
22:30 米・個人消費支出(11月) -0.1％ 0.5％
22:30 米・個人消費支出(PCE)価格コア指数(11月) 1.4％ 1.4％
22:30 米・耐久財受注(11月) 0.6％ 1.3％
23:00 米・FHFA住宅価格指数(10月) 0.5％ 1.7％
24:00 米・新築住宅販売件数(11月) 99.0万戸 99.9万戸
24:00 米・ミシガン大学消費者マインド指数(12月) 80.9 81.4
米・バー司法長官が退任
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
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