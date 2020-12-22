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出来高変化率ランキング（14時台）～本州化、中京医薬などがランクイン

2020年12月22日 15:19

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記事提供元：フィスコ


*15:19JST 出来高変化率ランキング（14時台）～本州化、中京医薬などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較する
ことで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位 [12月22日　14:59　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

<2667> イメージワン　　　 　7669400 　215960　 3451.31% -11.32%
<6045> レントラックス　　 　707300 　21220　 3233.18% 6.03%
<2586> フルッタ　　　　　 　4517700 　352280　 1182.42% 31.45%
<4115>* 本州化　　　　　　 　95200 　12240　 677.78% 0%
<3202> ダイトウボウ　　　 　5547800 　720460　 670.04% 6.67%
<6696> ピースリー　　　　 　152900 　24080　 534.97% -6.86%
<3710> ジョルダン　　　　 　144800 　25440　 469.18% -10.32%
<7090> リグア　　　　　　 　88200 　15740　 460.36% 6.44%
<3664> モブキャスト　　　 　1434100 　294320　 387.26% -9.46%
<4557> 医学生物　　　　　 　8600 　1780　 383.15% 0%
<2987> タスキ　　　　　　 　131800 　27760　 374.78% 7.84%
<3912> モバファク　　　　 　326200 　70120　 365.20% -8.58%
<4558>* 中京医薬　　　　　 　2741400 　630400　 334.87% 2.5%
<6969> 松尾電　　　　　　 　766000 　176280　 334.54% 0.82%
<3906> ALBERT　　　 　247800 　57380　 331.86% -4.94%
<7061> 日本ホスピスHD　 　71200 　17960　 296.44% -9.53%
<9629> ピーシーエー　　　 　34000 　8680　 291.71% -2.15%
<8111>* Gウイン　　　　　 　442100 　113920　 288.08% -5.74%
<5304> SECカーボン　　 　46700 　12080　 286.59% -4.36%
<7545> 西松屋チェ　　　　 　3608700 　949420　 280.10% -0.65%
<4565> そーせい　　　　　 　2954700 　785720　 276.05% 6.08%
<1678> インドNIF　　　 　835300 　223420　 273.87% -3.47%
<1456> 225ベア　　　　 　19285 　5530　 248.73% 1.03%
<2588> Pウォーター　　　 　39100 　11280　 246.63% -10.26%
<1320> ETF225　　　 　151435 　44586　 239.65% -1.13%
<3652> DMP　　　　　　 　45500 　13860　 228.28% -4.83%
<2915>* ケンコーマヨ　　　 　39900 　12160　 228.12% -1.76%
<6678> テクノメディカ　　 　248600 　76200　 226.25% 6.37%
<7320> 日本リビング保証　 　73100 　22500　 224.89% -7.42%
<1552>* VIX短期　　　　 　967435 　302359.2　 219.96% 10.18%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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