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*15:19JST 出来高変化率ランキング（14時台）～本州化、中京医薬などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較する
ことで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [12月22日 14:59 現在]
（直近5日平均出来高比較）
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
<2667> イメージワン 7669400 215960 3451.31% -11.32%
<6045> レントラックス 707300 21220 3233.18% 6.03%
<2586> フルッタ 4517700 352280 1182.42% 31.45%
<4115>* 本州化 95200 12240 677.78% 0%
<3202> ダイトウボウ 5547800 720460 670.04% 6.67%
<6696> ピースリー 152900 24080 534.97% -6.86%
<3710> ジョルダン 144800 25440 469.18% -10.32%
<7090> リグア 88200 15740 460.36% 6.44%
<3664> モブキャスト 1434100 294320 387.26% -9.46%
<4557> 医学生物 8600 1780 383.15% 0%
<2987> タスキ 131800 27760 374.78% 7.84%
<3912> モバファク 326200 70120 365.20% -8.58%
<4558>* 中京医薬 2741400 630400 334.87% 2.5%
<6969> 松尾電 766000 176280 334.54% 0.82%
<3906> ALBERT 247800 57380 331.86% -4.94%
<7061> 日本ホスピスHD 71200 17960 296.44% -9.53%
<9629> ピーシーエー 34000 8680 291.71% -2.15%
<8111>* Gウイン 442100 113920 288.08% -5.74%
<5304> SECカーボン 46700 12080 286.59% -4.36%
<7545> 西松屋チェ 3608700 949420 280.10% -0.65%
<4565> そーせい 2954700 785720 276.05% 6.08%
<1678> インドNIF 835300 223420 273.87% -3.47%
<1456> 225ベア 19285 5530 248.73% 1.03%
<2588> Pウォーター 39100 11280 246.63% -10.26%
<1320> ETF225 151435 44586 239.65% -1.13%
<3652> DMP 45500 13860 228.28% -4.83%
<2915>* ケンコーマヨ 39900 12160 228.12% -1.76%
<6678> テクノメディカ 248600 76200 226.25% 6.37%
<7320> 日本リビング保証 73100 22500 224.89% -7.42%
<1552>* VIX短期 967435 302359.2 219.96% 10.18%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
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