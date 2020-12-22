免疫生物研究所　一時ストップ高、韓国企業と合弁会社設立、新たな感染症に対する医薬品開発／新興市場スナップショット

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記事提供元：フィスコ
*14:33JST <4570> 免疫生物研究所 540 +40
一時ストップ高。治療抗体の開発などを手掛ける韓国のABCONTEK社と合弁会社（持分法適用会社）の設立を前提とした合弁契約書を締結すると発表している。新型コロナウイルスに限らず、新たな感染症に対する医薬品や診断薬などの開発に取り組む。合弁会社の名称は「AI Bio」（東京都中央区）で、設立予定は21年2月。出資比率は免疫生物研究所が49％、ABCONTEKが51％。《HH》
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