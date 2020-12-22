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出来高変化率ランキング（13時台）～ピースリー、ダイトウボウなどがランクイン

2020年12月22日 13:56

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記事提供元：フィスコ


*13:56JST 出来高変化率ランキング（13時台）～ピースリー、ダイトウボウなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位　[12月22日　13:32　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

<2667> イメージワン　　　 　6357100 　215960　 2843.65% -4.74%
<6045> レントラックス　　 　573600 　21220　 2603.11% 8.04%
<2586> フルッタ　　　　　 　4300100 　352280　 1120.65% 31.45%
<6696>*ピースリー　　　　 　139700 　24080　 480.15% -8.02%
<4557> 医学生物　　　　　 　7900 　1780　 343.82% 0%
<7090> リグア　　　　　　 　69600 　15740　 342.19% 6.15%
<6969> 松尾電　　　　　　 　684000 　176280　 288.02% 5.75%
<3906> ALBERT　　　 　212500 　57380　 270.34% -5.23%
<3912> モバファク　　　　 　247300 　70120　 252.68% -8.48%
<2987> タスキ　　　　　　 　95000 　27760　 242.22% 9.05%
<3202>*ダイトウボウ　　　 　2365000 　720460　 228.26% 13.33%
<7545> 西松屋チェ　　　　 　2952700 　949420　 211.00% -2.16%
<3664> モブキャスト　　　 　902600 　294320　 206.67% -6.76%
<4565> そーせい　　　　　 　2397100 　785720　 205.08% 6.38%
<7061> 日本ホスピスHD　 　54500 　17960　 203.45% -8.66%
<6678> テクノメディカ　　 　220100 　76200　 188.85% 4.25%
<1678> インドNIF　　　 　621100 　223420　 178.00% -3.47%
<3710>*ジョルダン　　　　 　70100 　25440　 175.55% -7.68%
<7320> 日本リビング保証　 　59500 　22500　 164.44% -5.52%
<9629>*ピーシーエー　　　 　22600 　8680　 160.37% -2.71%
<2588> Pウォーター　　　 　28900 　11280　 156.21% -9.18%
<1456> 大和２２５ベア 　13712 　5530　 147.96% 0.51%
<9270> バリュエンスH　　 　115800 　48060　 140.95% -9.54%
<3393>*スターティアH　　 　345400 　147560　 134.07% -4.77%
<3758> アエリア　　　　　 　404800 　173320　 133.56% -4.81%
<1346> MXS225　　　 　26213 　11330.4　 131.35% -0.65%
<1591> ＪＰＸ日経４０ 　1822 　790.6　 130.46% -0.8%
<7940> ウェーブロックHD　156600 　70000　 123.71% -3.53%
<3624> アクセルマーク　　 　545900 　244520　 123.25% -9.05%
<9467>*アルファポリス　　 　108000 　48720　 121.67% -5.06%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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