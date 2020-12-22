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*13:56JST 出来高変化率ランキング（13時台）～ピースリー、ダイトウボウなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [12月22日 13:32 現在]
（直近5日平均出来高比較）
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
<2667> イメージワン 6357100 215960 2843.65% -4.74%
<6045> レントラックス 573600 21220 2603.11% 8.04%
<2586> フルッタ 4300100 352280 1120.65% 31.45%
<6696>*ピースリー 139700 24080 480.15% -8.02%
<4557> 医学生物 7900 1780 343.82% 0%
<7090> リグア 69600 15740 342.19% 6.15%
<6969> 松尾電 684000 176280 288.02% 5.75%
<3906> ALBERT 212500 57380 270.34% -5.23%
<3912> モバファク 247300 70120 252.68% -8.48%
<2987> タスキ 95000 27760 242.22% 9.05%
<3202>*ダイトウボウ 2365000 720460 228.26% 13.33%
<7545> 西松屋チェ 2952700 949420 211.00% -2.16%
<3664> モブキャスト 902600 294320 206.67% -6.76%
<4565> そーせい 2397100 785720 205.08% 6.38%
<7061> 日本ホスピスHD 54500 17960 203.45% -8.66%
<6678> テクノメディカ 220100 76200 188.85% 4.25%
<1678> インドNIF 621100 223420 178.00% -3.47%
<3710>*ジョルダン 70100 25440 175.55% -7.68%
<7320> 日本リビング保証 59500 22500 164.44% -5.52%
<9629>*ピーシーエー 22600 8680 160.37% -2.71%
<2588> Pウォーター 28900 11280 156.21% -9.18%
<1456> 大和２２５ベア 13712 5530 147.96% 0.51%
<9270> バリュエンスH 115800 48060 140.95% -9.54%
<3393>*スターティアH 345400 147560 134.07% -4.77%
<3758> アエリア 404800 173320 133.56% -4.81%
<1346> MXS225 26213 11330.4 131.35% -0.65%
<1591> ＪＰＸ日経４０ 1822 790.6 130.46% -0.8%
<7940> ウェーブロックHD 156600 70000 123.71% -3.53%
<3624> アクセルマーク 545900 244520 123.25% -9.05%
<9467>*アルファポリス 108000 48720 121.67% -5.06%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
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