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記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：工作機械受注、米GDP確定値、米中古住宅販売件数など
＜国内＞
10:00 営業毎旬報告(12月20日現在、日本銀行)
14:00 スーパーマーケット売上高(11月) 2.8％
14:30 全国百貨店売上高(11月) -1.7％
14:30 東京地区百貨店売上高(11月) -4.3％
15:00 トヨタのMaaS専用EV「eパレット」オンライン発表会
15:00 工作機械受注(11月) 8.0％
ウェルスナビが東証マザーズに新規上場(公開価格:1150円)
Kaizen Platformが東証マザーズに新規上場(公開価格:1150円)
ヤプリが東証マザーズに新規上場(公開価格:3160円)
月例経済報告(12月)
＜海外＞
16:00 英・GDP改定値(7-9月) -9.6％
20:00 ブ・FGV消費者信頼感指数(12月) 81.7
21:00 ブ・拡大消費者物価指数(IPCA-15)(12月) 0.81％
22:30 米・GDP確定値(7-9月) 33.1％ 33.1％
24:00 米・中古住宅販売件数(11月) 670万件 685万件
24:00 米・消費者信頼感指数(12月) 97.5 96.1
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
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