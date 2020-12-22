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今日の注目スケジュール：工作機械受注、米GDP確定値、米中古住宅販売件数など

2020年12月22日 06:30

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記事提供元：フィスコ


*06:30JST 今日の注目スケジュール：工作機械受注、米GDP確定値、米中古住宅販売件数など
＜国内＞
10:00　営業毎旬報告(12月20日現在、日本銀行)
14:00　スーパーマーケット売上高(11月)　2.8％
14:30　全国百貨店売上高(11月)　-1.7％
14:30　東京地区百貨店売上高(11月)　-4.3％
15:00　トヨタのMaaS専用EV「eパレット」オンライン発表会
15:00　工作機械受注(11月)　8.0％


ウェルスナビが東証マザーズに新規上場(公開価格:1150円)

Kaizen Platformが東証マザーズに新規上場(公開価格:1150円)

ヤプリが東証マザーズに新規上場(公開価格:3160円)

月例経済報告(12月)


＜海外＞
16:00　英・GDP改定値(7-9月)　-9.6％
20:00　ブ・FGV消費者信頼感指数(12月)　81.7
21:00　ブ・拡大消費者物価指数(IPCA-15)(12月)　0.81％
22:30　米・GDP確定値(7-9月)　33.1％　33.1％
24:00　米・中古住宅販売件数(11月)　670万件　685万件
24:00　米・消費者信頼感指数(12月)　97.5　96.1


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

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