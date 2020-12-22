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記事提供元：フィスコ
*01:38JST NY外為：ポンド売り一服、ジョンソン英首相の記者会見待ち
NY外為市場でジョンソン英首相の会見待ちでポンド売りが一服した。ポンド・ドルはロンドン市場で付けた安値1.3188ドルから1.3321ドル付近まで上昇。ポンド円は137円00銭から138円00銭まで上昇した。ユーロ・ポンドは0.9217ポンドの高値から0.9151ポンドまで下落。
英国で新型コロナウイルスの変異種感染拡大や経済封鎖が脅威となった。40カ国以上が英からの入国停止を発表。さらに、欧州連合（EU）との離脱を巡る通商交渉も難航し通商協定のない離脱のリスクに直面し英国経済の見通しが悪化したため、ロンドン市場ではポンド売りが加速した。ジョンソン首相は、記者会見を現地時間午後5時（日本時間22日午前2時）から予定している。《KY》
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