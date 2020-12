“ヴィランズ”がテーマ「ダークプリンセスアフタヌーンティー」大阪で

ヴィランズ(悪役)の世界をスイーツで表現した「Villains dream Wedding ダークプリンセスアフタヌーンティー」が、大阪 アートグレイス ウエディングコーストにて開催。2021年1月7日(木)から2月28日(日)までの、木・金・土・日曜日に開催される。

「Villains dream Wedding ダークプリンセスアフタヌーンティー」は、悪役をテーマにしたダークなヴィランズバージョンのプリンセスアフタヌーンティー。

アシェットデセールには、ダークプリンセスをイメージしたドレスケーキを提供。プリンセスのシルエットに、鮮やかなブルーのフリルドレスが映える。

ミニスタンドには、バンパイアをイメージしたオペラケーキや、パープルカラーのヒールチョコレート、ティアラやブーケ、ヴィランズカラーのマカロン、ジュエリーのような琥珀糖を並べ、ミステリアスで華やかな世界観を表現。スイーツとともに、非日常的なティータイムを楽しめそうだ。

【詳細】

Villains dream Wedding ダークプリンセスアフタヌーンティー

販売期間:2021年1月7日(木)~2月28日(日)

※木曜~日曜開催/日程により開催日に変動あり。

場所:大阪 アートグレイス ウエディングコースト

住所:大阪府大阪市住之江区南港北2-8-1

販売時間:木金 13:00~ or 15:00~ / 土日 11:00~ or 13:00~ or 15:00~

料金:大人 4,000円 / 小学生 1,500円

※小学生のメニューはアシェットデセールとドリンクを提供。

※価格は税・サービス料込

※支払いは、現金またはPayPay

■メニュー

・ミニスタンド

パープルメレンゲクッキー/バンパイアオペラ/ダークマカロン/ローズフィナンシェ/琥珀糖/イングリッシュスコーン2種/パープルヒールチョコ

・アシェットデセール

ヴィランズのウエディングドレスケーキ

・軽食

ブラックサンドウィッチ/シェフ特製スープ/キッシュ2種

・スペシャルドリンク

マリアージュフレール/ウェディングインペリアル

・フリードリンク

コーヒー(ホット・アイス)/紅茶(ホット・アイス)/ヴィランズドリンク(オリジナルソフトドリンクアイスのみ)

【予約・問い合わせ先】

TEL:06-6569-5537

(定休:祝日を除く月・火曜日及び指定日)