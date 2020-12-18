ロイヤルHDなど／来週の買い需要

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[来週の買い需要（表）]
コード;銘柄;株価インパクト;買い需要;信用倍率;終値;前日比 <5819> ;カナレ電気;818%;22900;0.12;1826;-3 <1470> ;J400レバ;455%;91;7.22;22500;40 <2530> ;MXS A180;420%;21;0.17;12610;-40 <3091> ;ブロンコＢ;296%;129100;0.10;2417;28 <9046> ;神電鉄;279%;10900;0.11;3725;5 <3109> ;シキボウ;262%;91500;2.19;1048;-3 <2686> ;ジーフット;246%;103000;0.19;411;-4 <8179> ;ロイヤルHD;239%;372200;0.05;1967;10 <8077> ;トルク;205%;18700;3.08;268;7 <9913> ;日邦産;194%;3100;25.60;530;-10 <9419> ;ワイヤレスG;189%;91300;3.69;573;-8 <5936> ;洋シヤタ;182%;2000;1.80;743;-2 <7601> ;ポプラ;152%;7600;0.77;393;1 <1369> ;DIAM225;145%;109;0.98;26940;-20 <2702> ;マクドナルド;134%;726900;0.29;5140;-10 <4564> ;ＯＴＳ;133%;1944800;2.88;117;1 <1768> ;ソネック;127%;1400;1.16;867;-6 <9267> ;Genky;122%;200200;0.35;4380;185 <5659> ;日精線;119%;3200;3.39;3730;0 <9731> ;白洋舎;118%;3300;0.06;2444;-14
[コメント]
ロイヤルHDは売り長の需給状況が続いている。今後は安値期日が接近することにより、売り方にとっては厳しい需給状況であろう。《FA》
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