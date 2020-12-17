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記事提供元：フィスコ
*07:31JST NY金：小幅高で1859.10ドル、時間外取引で1870ドルまで買われる
NY金先物2月限は小幅高（COMEX金2月限終値：1859.10 ↑3.80）。ニューヨーク商品取引所（COMEX）の金先物2月限は、前営業日比+3.80ドルの1オンス＝1859.10ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは、1848.20ドル−1870.00ドル。ロンドン市場で1869.50ドルまで買われた後は1860ドルを挟んだ水準でのもみ合いがしばらく続いた。FOMCの結果判明後、一時1848.20ドルまで下げたが、まもなく1870.00ドルまで買われた。《CS》
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