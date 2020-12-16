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記事提供元：フィスコ
*13:49JST テリロジー--- グループ会社IGLOOOが欧米豪・中東へ向け日本各地の情報発信を行うサブスクリプションサービスを提供
テリロジー<3356>は15日、同社のグループ会社IGLOOOが多言語でのインバウンドプロモーションを必要とする自治体や事業者に向けて、自社運営の欧米豪向け訪日インバウンドメディア「VOYAPON（ヴォやポン）」と中東アラビア向けインバウンドメディア「Explore Japan」を活用したサブスクリプションサービス「Japan Gateway Page」を開始したことを発表。IGLOOOは、欧米豪市場に特化した訪日インバウンドプロモーション事業を手掛ける。
2021年のオリンピック・パラリンピック終了後のインバウンド回復期に向けて、様々な理由で外国語サイトの開設を行なえていない自治体が「VOYAPON」や「Explore Japan」のプラットフォームを活用し、定番の観光都市だけではない、各地の知られざる魅力を欧米豪や中東の読者へ届けるために、情報発信を行うＰＲページ制作・デジタルマーケティングのサブスクリプション型サービスを提供する。《ST》
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