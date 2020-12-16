【M&A速報：2020/12/16（1）】PCIホールディングス、エンベデッドソリューション事業のソードを買収

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■電子モジュール製造の自動検査装置を開発するサキコーポレーション、京都大学イノベーションキャピタルなどから総額3億円の資金調達を実施
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■滝沢ハム<2293>、子会社で食肉・食肉加工品製造販売のテルマンフーズを吸収合併
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■DMM.com、森林管理アプリ「mapry」開発のマプリィと資本提携
■コスト削減コンサルのコストサイエンス、AIを活用した採用システム開発のMoreVisionと資本提携
■ブライダル・写真事業を営む小野写真館、静岡県河津町の高級温泉旅館「桐のかほり 咲楽（さくら）」事業を承継
■スニーカー・アパレル売買プラットフォーム運営のモノカブ、Gunosy Capitalなどから総額4.5億円の資金調達を実施
■外科医療手術支援AIシステム「人体の地図」開発のアナウト、Beyond Next Venturesから資金調達を実施
【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《HH》
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