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【M&A速報：2020/12/16（1）】PCIホールディングス、エンベデッドソリューション事業のソードを買収

2020年12月16日 12:50

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記事提供元：フィスコ


*12:50JST 【M&A速報：2020/12/16（1）】PCIホールディングス、エンベデッドソリューション事業のソードを買収
■PCIホールディングス<3918>、アスパラントグループ運営ファンド投資先でエンベデッドソリューション事業のソードを約42億円で買収

■メディア運営のGEAR、アフィリエイト情報サイト「ポチログ」事業を譲り受け

■メディア運営のGEAR、ピース・オブ・ピースからアフィリエイト用無料素材サイト「アフィピク」事業を譲り受け

■早稲田大学専用ファンド、中小企業の事業引き継ぎ支援を行うインクグロウに出資

■貸付型クラウドファンディング展開のクラウドクレジット、インベストメントLabなどから資金調達を実施

■セイコーHD<8050>、子会社でクロック事業のセイコークロックと設備時計・スポーツ計時計測事業のセイコータイムシステムを経営統合

■ブイ・テクノロジー<7717>、微細加工プロセス用評価・製造装置開発のリソテックジャパンを買収

■三菱マテリアル<5711>、再生可能エネルギー事業関連子会社の秋田発電と八幡平地熱を合併

■J-STAR関連ファンド、メディカルシステムネットワーク<4350>の持ち分法非適用関連会社で医薬品卸のジェネックスに出資

■電子モジュール製造の自動検査装置を開発するサキコーポレーション、京都大学イノベーションキャピタルなどから総額3億円の資金調達を実施

■アウトソーシング<2427>、兵庫県を中心に総合人材サービス事業展開のマークスファクトリーを買収

■滝沢ハム<2293>、子会社で食肉・食肉加工品製造販売のテルマンフーズを吸収合併

■電算<3640>、自己株TOBを実施

■ユーグレナ<2931>、東京センチュリー<8439>、アドバンテッジパートナーズの3社、キューサイの全株式を共同取得すると正式発表

■DMM.com、森林管理アプリ「mapry」開発のマプリィと資本提携

■コスト削減コンサルのコストサイエンス、AIを活用した採用システム開発のMoreVisionと資本提携

■ブライダル・写真事業を営む小野写真館、静岡県河津町の高級温泉旅館「桐のかほり 咲楽（さくら）」事業を承継

■スニーカー・アパレル売買プラットフォーム運営のモノカブ、Gunosy Capitalなどから総額4.5億円の資金調達を実施

■外科医療手術支援AIシステム「人体の地図」開発のアナウト、Beyond Next Venturesから資金調達を実施

【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《HH》

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