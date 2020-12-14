MSOLが後場一段と強含む、AIを用いたプロジェクト成功率予測サービスが注目される

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記事提供元：日本インタビュ新聞社
■プロジェクトマネジメントの無料診断で新サービスを開始
マネジメントソリューションズ(略称MSOL)<7033>(東1)は12月14日の後場、一段と強含み、13時過ぎに6%高の1512円(92円高)まで上げて約2週間ぶりに1500円台を回復している。
同日付で、AIを用いたプロジェクト成功率予測サービス(ビジネスモデル特許出願中)をリリースしたと発表し、次第に注目が強まる形になった。プロジェクトマネジメントの無料診断サービス『PROEVERマネジメントスコア(Management Score)』に、新サービスとして新たに「プロジェクト成功率予測サービス」を追加した。(HC)(情報提供:日本インタビュ新聞社=Media-IR)
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※この記事は日本インタビュ新聞社＝Ｍｅｄｉａ－ＩＲより提供を受けて配信しています。
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