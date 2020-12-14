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出来高変化率ランキング（10時台）～SEMITEC、ハイアスなどがランクイン

2020年12月14日 11:19

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記事提供元：フィスコ


*11:19JST 出来高変化率ランキング（10時台）～SEMITEC、ハイアスなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[12月14日　10:36　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<3843> フリービット　　　 808400 　108820　 642.88% 14.81%
<6192>* ハイアス　　　　　　1534400 　231240　 563.55% 13.61%
<2375> ギグワークス　　　　608000 　113800　 434.27% 23.76%
<4442> バルテス　　　　　　267700 　52740　 407.58% -17.74%
<6966> 三井ハイテ　　　　　1201600 　308840　 289.07% 14.37%
<9671>* よみうりランド　　　67500 　18980　 255.64% 0%
<6961> エンプラス　　　　　635500 　180520　 252.04% 12.52%
<6049> イトクロ　　　　　　346400 　98580　 251.39% 4.57%
<5632> 菱製鋼　　　　　　　390900 　117300　 233.25% 17.3%
<3995> SKIYAKI　　　477600 　145000　 229.38% 1.42%
<5989> エイチワン　　　　　233100 　87540　 166.28% 12.24%
<4047> 関電化　　　　　　　691000 　266400　 159.38% 6.52%
<3073> DDHD　　　　　　214600 　88520　 142.43% 0.34%
<4060>* rakumo　　　　397700 　164960　 141.09% 20.1%
<5009> 富士興　　　　　　　104500 　45020　 132.12% 6.36%
<6245> ヒラノテク　　　　　104900 　49260　 112.95% 6.6%
<2303> ドーン　　　　　　　367300 　178860　 105.36% -5.8%
<3491> GATECH　　　　391900 　197580　 98.35% 1.76%
<3539>* JMHD　　　　　　80300 　41040　 95.66% -4.7%
<3458> シーアールイー　　　70300 　36980　 90.1% -3.12%
<7928>* 旭化学　　　　　　　238700 　128720　 85.44% 11.51%
<3475> グッドコムA　　　　506400 　277160　 82.71% -8.77%
<7279> ハイレックス　　　　110800 　60660　 82.66% 7%
<4026>* 神島化　　　　　　　158800 　90740　 75.01% 5.69%
<8103> 明和産　　　　　　　426900 　245260　 74.06% 5.47%
<6626>* SEMITEC　　　196400 　115840　 69.54% 10.67%
<1591> J日経400　　　　6707 　3958.6　 69.43% 1.11%
<3918>* PCIHD　　　　　56300 　33880　 66.17% 7.96%
<6785> 鈴木　　　　　　　　263100 　159480　 64.97% 7.41%
<3085> アークランド　　　　182100 　110820　 64.32% 0.33%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《ST》

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