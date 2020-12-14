関連記事
*11:19JST 出来高変化率ランキング（10時台）～SEMITEC、ハイアスなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [12月14日 10:36 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<3843> フリービット 808400 108820 642.88% 14.81%
<6192>* ハイアス 1534400 231240 563.55% 13.61%
<2375> ギグワークス 608000 113800 434.27% 23.76%
<4442> バルテス 267700 52740 407.58% -17.74%
<6966> 三井ハイテ 1201600 308840 289.07% 14.37%
<9671>* よみうりランド 67500 18980 255.64% 0%
<6961> エンプラス 635500 180520 252.04% 12.52%
<6049> イトクロ 346400 98580 251.39% 4.57%
<5632> 菱製鋼 390900 117300 233.25% 17.3%
<3995> SKIYAKI 477600 145000 229.38% 1.42%
<5989> エイチワン 233100 87540 166.28% 12.24%
<4047> 関電化 691000 266400 159.38% 6.52%
<3073> DDHD 214600 88520 142.43% 0.34%
<4060>* rakumo 397700 164960 141.09% 20.1%
<5009> 富士興 104500 45020 132.12% 6.36%
<6245> ヒラノテク 104900 49260 112.95% 6.6%
<2303> ドーン 367300 178860 105.36% -5.8%
<3491> GATECH 391900 197580 98.35% 1.76%
<3539>* JMHD 80300 41040 95.66% -4.7%
<3458> シーアールイー 70300 36980 90.1% -3.12%
<7928>* 旭化学 238700 128720 85.44% 11.51%
<3475> グッドコムA 506400 277160 82.71% -8.77%
<7279> ハイレックス 110800 60660 82.66% 7%
<4026>* 神島化 158800 90740 75.01% 5.69%
<8103> 明和産 426900 245260 74.06% 5.47%
<6626>* SEMITEC 196400 115840 69.54% 10.67%
<1591> J日経400 6707 3958.6 69.43% 1.11%
<3918>* PCIHD 56300 33880 66.17% 7.96%
<6785> 鈴木 263100 159480 64.97% 7.41%
<3085> アークランド 182100 110820 64.32% 0.33%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《ST》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
個別株の最新ニュース
- ニプロ 大幅続伸、「ダイアライザ」の増産報道を好材料視 12/14 11:26
- 三菱製鋼 ストップ高、来期業績の急回復計画報道を材料視 12/14 11:18
- FB ストップ高、業績上方修正で最終損益は黒字見通しに 12/14 11:08
- アジャイルメディアNは「マイナビ進学」との提携が注目されストップ高 12/14 11:07
- クロスプラス ストップ高買い気配、大幅な上方修正や増配がインパクトに 12/14 10:55
広告