

*10:55JST クロスプラス---ストップ高買い気配、大幅な上方修正や増配がインパクトに

クロスプラス<3320>はストップ高買い気配。先週末に第3四半期決算を発表、累計営業利益は18.4億円で前年同期比2.6倍となっている。加えて、通期予想を従来の4億円から21億円、前期比4倍の水準にまで上方修正している。パステルマスクを中心としたファッションマスクの販売が想定を大きく上回っているほか、経費削減効果なども表面化しているもよう。年間配当金も従来計画の12円から24円にまで大幅引き上げ。《ST》