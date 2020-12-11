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12/11の強弱材料

2020年12月11日 08:43

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記事提供元：フィスコ


*08:43JST 12/11
[強弱材料]

強気材料
・ナスダック総合指数は上昇（12405.81、+66.86）
・シカゴ日経225先物は上昇（26645、大阪比+15）
・原油先物は上昇（46.78、+1.26）
・米長期金利は低下
・日銀のETF購入
・米経済対策への期待
・コロナ向けワクチン開発の進展

弱気材料
・日経平均は下落（26756.24、-61.70）
・NYダウは下落（29999.26、-69.55）
・1ドル104円20-30銭
・SOX指数は下落（2733.67、-1.10）
・VIX指数は上昇（22.52、+0.25）
・コロナ流行の再拡大
・米中対立再燃への懸念

留意事項
・12月限先物オプション特別清算指数（SQ）算出
・国債買いオペ
・投信概況（11月）
・国債市場特別参加者会合
・米生産者物価コア指数（11月）
・米ミシガン大学消費者信頼感指数速報（12月）
・欧州連合（EU）首脳会議《ST》

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