12/11の強弱材料



*08:43JST 12/11

[強弱材料]

強気材料

・ナスダック総合指数は上昇（12405.81、+66.86）

・シカゴ日経225先物は上昇（26645、大阪比+15）

・原油先物は上昇（46.78、+1.26）

・米長期金利は低下

・日銀のETF購入

・米経済対策への期待

・コロナ向けワクチン開発の進展

弱気材料

・日経平均は下落（26756.24、-61.70）

・NYダウは下落（29999.26、-69.55）

・1ドル104円20-30銭

・SOX指数は下落（2733.67、-1.10）

・VIX指数は上昇（22.52、+0.25）

・コロナ流行の再拡大

・米中対立再燃への懸念

留意事項

・12月限先物オプション特別清算指数（SQ）算出

・国債買いオペ

・投信概況（11月）

・国債市場特別参加者会合

・米生産者物価コア指数（11月）

・米ミシガン大学消費者信頼感指数速報（12月）

・欧州連合（EU）首脳会議《ST》