

*07:39JST NY原油：弱含みで45.52ドル、原油在庫の大幅増加を意識した売りが入る

NY原油先物1月限は弱含み（NYMEX原油1月限終値：45.52 ↓0.08）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物1月限は、前営業日比-0.08ドルの1バレル＝45.52ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは44.95ドル−46.24ドル。アジア市場の終盤にかけて46.24ドルまで買われたが、その後は下げに転じた。米エネルギー情報局(EIA)が公表した週間在庫統計によると、原油在庫は減少予想に反して大幅に増加しており、ポジション調整的な売りが優勢となった。《CS》